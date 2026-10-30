Пошкоджений міст у Києві. Фото: Reuters

В Україні планують побудувати 21 альтернативну мостову переправу, зокрема через Дніпро, щоб забезпечити транспортне сполучення та логістику на тлі російських атак на мостову інфраструктуру. Роботи в Києві вже розпочалися, а перші переправи мають запрацювати на початку 2027 року. За словами міністра Миколи Калашника, відповідний урядовий проєкт передбачає оперативне будівництво альтернативних мостів.

Про це міністр повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Київ розпочав будівництво альтернативних мостів

"Протягом останнього місяця РФ системно атакує мостову інфраструктуру України, намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику. Зафіксовані масовані ураження у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові. Часу на розкачку немає, тому ми маємо приймати оперативні рішення", — зазначив Калашник.

За його словами, уряд ухвалив проєкт, який має забезпечити швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, зокрема через Дніпро. Загалом планують реалізувати 21 такий об’єкт.

Міністр додав, що роботи в Києві вже розпочалися, а перші альтернативні мости мають запрацювати на початку наступного року. Відповідальність за реалізацію проєкту взяла на себе центральна влада.

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Як писали Новини.LIVE, 22 жовтня у Києві після російської атаки обмежили рух транспорту Південним мостом. Проїзд перекрили в напрямку з правого на лівий берег столиці через пошкодження інфраструктури. Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Сьогодні, 30 жовтня, у Києві поступово відновлюють рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд дозволили однією смугою для транспорту вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто. У напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим через технічні роботи.