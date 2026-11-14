Понтонна переправа через річку Дніпро під Херсоном. Фото ілюстративне: Міноборони

Тимчасову модульну переправу завдовжки 50–60 метрів можна змонтувати приблизно за 10 днів. Ідеться про готові конструкції, які не потрібно виготовляти на замовлення на заводах. Натомість використання залізобетонних або металевих елементів, які спочатку необхідно виробити, може суттєво збільшити терміни робіт.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Як можна будувати модульні переправи

За словами Корецького, модульні елементи можна збирати за принципом конструктора, а потім насувати та монтувати між стаціонарними або капітальними опорами.

"Якщо використовувати модульні конструкції, які збираються як умовне Лего, то приблизно 50-60 метрів прогон, тобто між двома стаціонарними або капітальними опорами, на яких цей прогон може спиратися, сама збірка і насування, монтування цього прогону може тривати приблизно 10 днів", — пояснив він.

Водночас цей термін стосується безпосередньо монтажу одного прогону, а не облаштування всієї переправи. Перед початком руху транспорту потрібно підготувати територію з обох берегів, зокрема забезпечити належні під'їзди та виїзди. Обсяг таких робіт залежатиме від того, наскільки інтенсивний рух планують організувати.

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Корецький наголосив, що тимчасові та понтонні конструкції мають обмежену пропускну здатність. Зокрема, транспорт на понтонній переправі рухається послідовно та зі значно меншою швидкістю, ніж на звичайних мостах.

"Це конструкція, де один за одним на певній дистанції 10, максимум 20 кілометрів на годину по полотну, по цьому понтостилу, рухаються транспортні засоби. Це не виглядає, як рух по мостам, які ми зараз можемо, наприклад, спостерігати в Києві", — зазначив фахівець.

Якщо переправа розрахована на невелику кількість автомобілів, підготовка під'їзних шляхів може бути простішою. Зокрема, не виникатиме потреби облаштовувати дорожнє покриття з підвищеною міцністю, необхідне для інтенсивного руху.

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