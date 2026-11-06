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Главная Новости дня До -6 °C ночью и осадки: прогноз погоды в Украине на завтра

До -6 °C ночью и осадки: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
6 ноября 2026 23:56
До -6 °C ночью и осадки: прогноз погоды в Украине на 7 ноября Новини.LIVE
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили, что в субботу, 7 ноября, на территории Украины прогнозируется холодная осенняя погода. В некоторых областях страны ожидаются дождь, мокрый снег, возможен гололед. Температура воздуха днём составит до +6 °C, а ночью опустится до -6 °C.

Об этом сообщают Meteoprog и Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 7 ноября от Укргидрометцентра

Эксперты Укргидрометцентра прогнозируют, что 7 ноября ночью осадки пройдут на всей территории Украины, исключением станут западные регионы. Днем небольшой снег прогнозируется в центральных, южных и восточных регионах. На юге и востоке страны он будет сопровождаться дождем.

В северных, центральных и восточных областях ночью и утром местами возможен гололед.

Ветер будет северо-западный и северный, со скоростью 5–10 м/с. В южной части страны днем местами прогнозируются порывы до 15–18 м/с.

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Температура воздуха ночью составит от +2 °C до -3 °C. В западных областях будет холоднее, украинцы почувствуют дыхание зимы — от -1 °C до -6 °C. Впрочем, днем по Украине ожидается потепление — от 0 °C до +6 °C.

До -6 °C вночі та опади: прогноз погоди в Україні на завтра - фото 1
Карта прогноза погоды на 7 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 7 ноября от Meteoprog

Синоптики Meteoprog также отмечают, что осадков на западе ожидать не стоит. Они сообщают, что теплее будет в Закарпатье. В других регионах днем воздух прогреется до +3...+7 °C.

В центре прогнозируется облачная погода с прояснениями, которая может принести небольшой мокрый снег. Ночью температура опустится до -3 °C, днём составит +1...+5 °C.

В северных областях также будет снег, его прогнозируют ночью, а вот днем существенных осадков в основном не ожидается. Температура воздуха составит от -4 °C до +4 °C.

На востоке также есть вероятность снега, ночью столбики термометров покажут до -4 °C, а днем воздух прогреется до +4 °C.

На юге прогнозируют местами дожди и мокрый снег. Ночью температура будет колебаться около 0 °C, днем составит +3...+7 °C.

Мы писали, что погода на выходные 7—8 ноября будет типично осенней. Синоптики отмечают, что в субботу дожди пройдут в отдельных регионах Украины, тогда как в воскресенье они прекратятся.

Новини.LIVE сообщали, что Игорь Кибальчич сообщил, что 7 ноября на территорию Украины надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет мокрый снег, осадки и гололед. Украинцам следует ожидать понижения температуры и ночных заморозков.

погода Укргидрометцентр осень прогноз погоды осадки погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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