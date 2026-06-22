Одна из украинских АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине цены на топливо могут продолжить снижаться. Эксперты объясняют это падением мировых котировок на нефть и постепенной адаптацией внутреннего рынка. При благоприятных условиях бензин А-95 может подешеветь до 55 грн за литр.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

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Эксперт о снижении цен на топливо

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отметил, что цены на топливо в Украине будут и дальше реагировать на изменение стоимости нефти на мировых рынках. По его словам, тенденция к удешевлению уже наблюдается.

Эксперт пояснил, что украинский рынок реагирует на колебания с задержкой, поскольку на заправках еще реализуются запасы топлива, закупленные по прежним ценам. Именно поэтому снижение стоимости происходит постепенно, а не мгновенно.

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Куюн также добавил, что дальнейшая динамика цен будет напрямую зависеть от ситуации на нефтяном рынке. В случае падения стоимости нефти до уровня около 50 долларов за баррель бензин может еще существенно подешеветь.

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"Мы уже прошли более половины пути к докризисным ценам. Мировой рынок снижается, а мы традиционно отстаем из-за запасов топлива...

Единственное, чего не хватает, — это немного стабильности. Вы же видите, что сегодня пролив закрыли, завтра открыли. То есть, всё очень шатко. Если все-таки ситуация стабилизируется, то тогда я уверен, что мы опустимся даже ниже тех цен, с которых стартовали", — пояснил эксперт.

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В то же время Куюн добавил, что только за последнюю неделю дизельное топливо подешевело на 3–5 грн за литр, а по сравнению с пиковыми значениями цена уже снизилась примерно на 12 грн. По его оценкам, при стабилизации нефтяного рынка стоимость топлива может вернуться даже к уровням, которые были до последнего скачка цен.

Новини.LIVE сообщали, что Россию охватил масштабный топливный кризис, из-за которого на автозаправках образовались большие очереди. В ряде регионов фиксируется дефицит бензина и дизеля, а часть АЗС работает с перебоями или закрылась. Местные власти вводят ограничения на отпуск топлива, пытаясь сдержать ажиотаж среди населения.

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Новини.LIVE также писали, что во временно оккупированном Крыму на автозаправочных станциях полностью прекратили продажу топлива. Ограничения действуют для всех видов оплаты — наличных, талонов, QR-кодов и безналичных расчетов. Топливо в настоящее время доступно только для служебного транспорта государственных структур.