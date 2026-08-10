До +33° и резкое похолодание: синоптик Диденко дала прогноз погоды

Женщина охлаждается в жару. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

В Украине 11 августа ожидается жаркая погода, в большинстве областей дневная температура поднимется до +33 °C. Уже на следующий день в стране значительно похолодает, а температура воздуха в основном составит +20…+26 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода 11 августа

По прогнозу синоптика, во вторник, 11 августа, в большинстве областей Украины днем ожидается +29…+33°C. На западе страны будет прохладнее — температура составит +23…+28°C.

На западе и севере Украины возможны небольшие дожди. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В столице 11 августа температура воздуха поднимется примерно до +30°C. Однако уже 12 августа в Киеве станет значительно прохладнее — ожидается +23…+25°C.

По словам Диденко, если в столице и будут осадки, то они будут незначительными.

Прогноз погоды на 11 августа. Фото: Укргидрометцентр

Когда в Украину вернется жара

Ближайшая неделя, по прогнозу синоптика, должна пройти при комфортной и умеренной температуре. В то же время уже в следующие выходные в Украине снова может стать жарко — ожидается до +30…+34°C.

Диденко также обратила внимание на то, что августовские ночи уже становятся прохладнее. По ее словам, воздух постепенно приобретает характерную для конца лета свежесть.

Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 11 августа, в большинстве регионов Украины будет преобладать сухая и стабильная погода под влиянием антициклона. В то же время в северо-западной части страны днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Новини.LIVE писали, что во второй декаде августа значительную часть Европы вновь охватит жаркий воздух, исключением станут преимущественно северные регионы. В то же время из-за столкновения теплых и более холодных воздушных масс повысится риск ливней, мощных шквалов и крупного града.