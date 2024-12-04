Исследование животных в зоне Чернобыля — как изменилась ДНК собак

Собака в Чернобыльской зоне. Фото: Theguardian.com

Ученые обнаружили, что собаки из Чернобыльской зоны имеют значительные генетические отличия от других животных, обусловленные воздействием радиации. Эти изменения демонстрируют быстрые эволюционные процессы, которые могут возникать в условиях экстремальной среды.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Читайте также:

Чернобыльские собаки генетически отличаются от обычных

Собаки, которые живут в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, претерпели значительные генетические изменения, отличающие их от других собак мира. Ученые обнаружили эти различия, анализируя образцы крови животных, живущих вблизи реактора и в близлежащих районах.

"Ученые обнаружили, что те, кто был ближе всего к месту взрыва, имели различия в своей ДНК, которые показывают, что они генетически отличаются от собак в остальном мире", — говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, собаки, живущие на Чернобыльской АЭС, за сорок лет после катастрофы претерпели стремительную эволюцию.

"Я считаю, что наиболее удивительной мыслью об исследовании является то, что мы идентифицируем популяции собак, которые живут в реакторе и в тени реактора, и мы можем определить, кто эти собаки, просто глядя на их профиль ДНК", — отметила генетик из NIH Элейн Острандер.

Пока неясно, как именно эти генетические различия влияют на здоровье собак. Однако исследователи считают, что радиация может вызвать мутации, которые передаются между поколениями, а также способствовать выживанию только тех особей, которые лучше адаптированы к экстремальным условиям.

"Понятно лишь то, что генетические изменения, которые наблюдаются у чернобыльских детенышей, демонстрируют удивительно быстрые эволюционные процессы, которые могут происходить в популяциях, пострадавших от изменений окружающей среды", — подчеркивают ученые.

Недавние исследования, изучающие генетику волков в зоне ЧАЭС, показали, что они развили защиту от рака. А исследования древесных лягушек, которые живут в зоне отчуждения, выявило их темную окраску, что помогает уменьшить влияние радиации.

Напомним, международная группа ученых из Венского университета и Ганноверского университета Лейбница разгадала загадку радиоактивных диких кабанов из Чернобыля.

Ранее мы писали о том, что на территории государственного Чернобыльского заповедника находится несколько сотен разных видов животных. Восстановление природы происходит, несмотря на страшную аварию, которая произошла на ЧАЭС в 1986 году.