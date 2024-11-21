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Які тварини живуть у Чорнобильській зоні відчуження (фото)

21 листопада 2024 02:57
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Чорнобильська зона нараховує кілька сотень тварин, які з'явились після аварії на ЧАЕС
Благородний олень у зоні відчуження. Фото: Чорнобильский заповідник
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

На території державного Чорнобильського заповідника знаходиться декілька сотень різних видів тварин. Відновлення природи відбувається не дивлячись на таку страшну аварію, яка сталася на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Більше фото тварин заповідник публікує у Telegram, Instagram, TikTok та YouTubeо-каналі.  

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Які тварини живуть у зоні відчуження

Фауна заповедника в целом соответствует составу животного мира Полесья. В пределах его территории зафиксировано более 300 видов позвоночных животных (из всего 410, которые встречаются в этом регионе), из них 75 видов (из возможных 97) внесены в Красную книгу Украины. В Красный список Международного союза охраны природы относятся 14 видов, а в Европейский красный список — 16. Многие виды птиц охраняются в рамках Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. Также в приложение 1 Бернской конвенции включено 179 видов фауны.

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    Лунь очеретяний в Чорнобильскому заповіднику. Фото: Чорнобильский заповідник
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    Сарна-козуля сором'язливо ховається у кущах. Фото: Чорнобильский заповідник
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Дослідження в заповіднику зосереджені на вивченні як рідкісних, так і характерних для регіону видів тварин. Особлива увага приділяється великим хижакам, таким як бурий ведмідь, рись та вовк, а також копитним тваринам — лосю, оленю та косулі. Варто відзначити, що їхні популяції за останні роки значно зросли, що свідчить про ефективність природоохоронних заходів.

Окремий інтерес для науковців і відвідувачів заповідника становить унікальна створена популяція коней Пржевальського. Ці тварини з'явилися в зоні відчуження у 1990-х роках.

Кажучи загалом про фауну Чорнобильського заповідника, в ньому перебувають:

  • ссавці — зайцеві, вивіркові, вовчкові, боброві, мишівкові, мишеві, щурові, їжакові, медицеві, лиликові, котові, псові, ведмедові, мустелові, коневі, свиневі, оленеві та бикові;
  • птахи — гагарові, пірникозові, бакланові, чаплеві, лелекові, качкові, скопові, яструбові, соколові, фазанові, журавлині, пастушкові, лежневі, сивкові, кулики-сороки, баранцеві, мартинові, голубові, зозулеві, совові, дрімлюгові, серпокрильцеві, сиворакшеві, рибалочкові, бджолоїдкові, одудові, дятлові, ластівкові, жайворонкові, плискові, сорокопудові, вивільгові, шпакові, воронові, омелюхові, воловоочкові, кропив'янкові, золотомушкові, мухоловкові, дроздові, суторові, довгохвостосиницеві, ремезові, синицеві, повзикові, підкоришникові, горобцеві, в'юркові та вівсянкові;
  • риби — міногові, оселедцеві, щука, коропові, в'юнові, баліторові, сомові, миневі, колючкові, іглицеві та окуневі.

На сайті заповідника також пояснюється, з чим пов'язана велика кількість тварин у зоні відчуження, навіть не дивлячись на катастрофу 1986 року.

"Вже через кілька років після аварії на ЧАЕС дослідники відмічали поступове відтворення тваринного і рослинного світу: сприятливими умовами для цього стали евакуація населення й припинення тут господарської діяльності. Вчені зафіксували зростання чисельності типових та появу рідкісних видів флори та фауни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Чорнобильській зоні відчуження висаджують нові ліси. Зокрема, у 2024 році на ділянках із виснаженим ґрунтом, що потребують особливого догляду, посадили близько 70 гектарів молодих дерев. 

Також ми повідомляли, що у Чорнобилі знаходиться один з найнебезпечніших об’єктів у світі — "Слонова нога". Це шматок застиглої радіоактивної лави, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС.

Чорнобильська АЕС радіація дослідження екологія дикі тварини

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