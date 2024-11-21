Чернобыльская зона насчитывает несколько сотен животных, которые появились после аварии на ЧАЭС

Какие животные живут в Чернобыльской зоне отчуждения (фото)
На территории государственного Чернобыльского заповедника находится несколько сотен разных видов животных. Восстановление природы происходит несмотря на такую страшную аварию, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Больше фото животных заповедник публикует в Telegram, Instagram, TikTok и YouTube-канале.
Какие животные живут в зоне отчуждения
Фауна заповедника в общей сложности соответствует составу животного мира Полесья. союза охраны природы принадлежат 14 видов, а в Европейский красный список — 16. Многие виды птиц охраняются в рамках Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. Также в приложение 1 Бернской конвенции включено 179 видов фауны.
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Лунь камышовый в Чернобыльском заповеднике. Фото: Чернобыльский заповедник.
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Волчики-братии являются важной санитарной частью заповедника Фото: Чернобыльский заповедник
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Лисы часто польют по ночам по своей добыче.
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Здесь есть даже дикие коровы.
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Пресноводные птицы отлично чувствуют себя без угрозы со стороны людей.
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Сарная косуля застенчиво прячется в кустах.
Исследования в заповеднике сосредоточены на изучении как редких, так и характерных для региона видов животных. В последние годы значительно возросли, что свидетельствует об эффективности природоохранных мероприятий.
Отдельный интерес для ученых и посетителей заповедника представляет уникальная популяция лошадей Пржевальского. Эти животные появились в зоне отчуждения в 1990-х годах.
Говоря вообще о фауне Чернобыльского заповедника, в нем находятся:
- млекопитающие - зайцевы, выверочные, волчковые, бобровые, мышечные, мышевые, крысовые, ежовые, медицевые, лиликовые, котовые, псовые, медведевые, мустеловые, коневые, свиневые, оленьи и быковые;
- птицы - гагаровые, пирникозовые, баклановые, цаплевые, аистовые, уточные, скоповые, ястребные, соколовые, фазановые, клюквы, пастушковые, лежневые, седковые, кулики-сороки, баранцевые, мартиновые, голубые, кукушевые, кукушки сывороточные, рыболочковые, пчелоидные, одудовые, дятловые, ласточковые, жаворонковые, плесковые, сорокопудовые, высвободительные, скворчатые, вороновые, омелюховые, воловоочковые, крапивничковые, золотомошковые, муховостовые, дро ремезовые, синицы, ползиковые, подкорышниковые, воробьевые, вьюрковые и овсянные;
- рыбы – миновые, сельди, щука, карповые, вьюновые, балиторовые, сомовые, миневые, колючковые, хвойные и окуневые.
На сайте заповедника также объясняется, с чем связано большое количество животных в зоне отчуждения, даже не смотря на катастрофу 1986 года.
"Уже через несколько лет после аварии на ЧАЭС исследователи отмечали постепенное воспроизводство животного и растительного мира: благоприятными условиями для этого стали эвакуация населения и прекращение хозяйственной деятельности. Ученые зафиксировали рост численности типичных и появление редких видов флоры и фауны", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения высаживают новые леса.
Также мы сообщали, что в Чернобыле находится один из самых опасных объектов в мире – "Слоновая нога". Это кусок застывшей радиоактивной лавы, образовавшийся после аварии на Чернобыльской АЭС.
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