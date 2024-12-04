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ДНК собак Чорнобиля відрізняється від звичайних — дослідження

4 грудня 2024 11:47
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Дослідження тварин у зоні Чорнобиля — як змінилася ДНК собак
Собака у Чорнобильській зоні. Фото: Theguardian.com
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Вчені виявили, що собаки з Чорнобильської зони мають значні генетичні відмінності від інших тварин, зумовлені впливом радіації. Ці зміни демонструють швидкі еволюційні процеси, які можуть виникати в умовах екстремального середовища.

 Про це повідомило видання IFLScience.

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Чорнобильські собаки генетично відрізняються від звичайних

Собаки, які мешкають у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, зазнали значних генетичних змін, що відрізняють їх від інших собак світу. Вчені виявили ці відмінності, аналізуючи зразки крові тварин, які живуть поблизу реактора та в прилеглих районах.

"Учені виявили, що ті, хто був найближче до місця вибуху, мали відмінності у своїй ДНК, які показують, що вони генетично відрізняються від собак у решті світу", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають науковці, собаки, що живуть на Чорнобильській АЕС за сорок років після катастрофи зазнали стрімкої еволюції.

"Я вважаю, що найбільш дивовижною думкою про дослідження є те, що ми ідентифікуємо популяції собак, які живуть у реакторі та в тіні реактора, і ми можемо визначити, хто ці собаки, просто дивлячись на їхній профіль ДНК", — зазначила генетик з NIH Елейн Острандер. 

Наразі неясно, як саме ці генетичні відмінності впливають на здоров'я собак. Однак дослідники вважають, що радіація може викликати мутації, які передаються між поколіннями, а також сприяти виживанню лише тих особин, які краще адаптовані до екстремальних умов. 

"Зрозуміло лише те, що генетичні зміни, які спостерігаються у чорнобильських дитинчат, демонструють напрочуд швидкі еволюційні процеси, які можуть відбуватися в популяціях, які постраждали від змін навколишнього середовища", — підкреслюють науковці.

Нещодавні дослідження, які вивчають генетику вовків у зоні ЧАЕС, показали, що вони розвинули захист від раку. А дослідженнях деревних жаб, які живуть у зоні відчуження, виявило їхнє темніше забарвлення у жаб, що допомагає зменшити вплив радіації.

Нагадаємо, міжнародна група вчених з Віденського університету та Ганноверського університету Лейбніца розгадали загадку радіоактивних диких кабанів із Чорнобиля.

Раніше ми писали про те, що  на території державного Чорнобильського заповідника знаходиться декілька сотень різних видів тварин. Відновлення природи відбувається не дивлячись на страшну аварію, яка сталася на ЧАЕС у 1986 році.

тварини зона ЧАЕС вчені собака дослідження Чорнобильська зона

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