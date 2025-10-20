Видео
Главная Новости дня Днепропетровщина под обстрелами — повреждены дома и магазины

Днепропетровщина под обстрелами — повреждены дома и магазины

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 09:10
обновлено: 09:33
На Днепропетровщине уничтожено пять вражеских БпЛА — есть разрушения
Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 20 октября на Днепропетровщине снова раздавались взрывы — враг атаковал несколько районов области, однако силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Читайте также:

Последствия атак России по Днепропетровской области 19 октября

Активнее всего оккупанты обстреливали Никопольский район. Под ударом оказались районный центр и Покровская громада — враг применил артиллерию и беспилотники. В результате обстрелов повреждены четыре частных дома, шесть хозяйственных построек и линия электропередачи.

Дніпропетровська область обстріли
Последствия российских атак. Фото: Днепропетровская ОГА

Враг также атаковал Синельниковский район, где под огнем оказались Межевская и Покровская громады. В результате ударов беспилотников вспыхнули пожары, повреждены пятиэтажный жилой дом, несколько магазинов и здание учреждения культуры.

Обстріли Дніпропетровської області
Повреждения на частном дворе. Фото: Днепропетровская ОГА

Несмотря на масштабные разрушения, пострадавших среди мирного населения нет. В других громадах области ночь прошла спокойно, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, вчера, 19 октября, Россия атаковала одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрела экстренно поднимали шахтеров на поверхность.

Также в ночь на 20 октября в Павлограде Днепропетровской области раздавались громкие взрывы.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
