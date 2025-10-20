На Днепропетровщине уничтожено пять вражеских БпЛА — есть разрушения

Поврежденный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 20 октября на Днепропетровщине снова раздавались взрывы — враг атаковал несколько районов области, однако силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Активнее всего оккупанты обстреливали Никопольский район. Под ударом оказались районный центр и Покровская громада — враг применил артиллерию и беспилотники. В результате обстрелов повреждены четыре частных дома, шесть хозяйственных построек и линия электропередачи.

Последствия российских атак. Фото: Днепропетровская ОГА

Враг также атаковал Синельниковский район, где под огнем оказались Межевская и Покровская громады. В результате ударов беспилотников вспыхнули пожары, повреждены пятиэтажный жилой дом, несколько магазинов и здание учреждения культуры.

Повреждения на частном дворе. Фото: Днепропетровская ОГА

Несмотря на масштабные разрушения, пострадавших среди мирного населения нет. В других громадах области ночь прошла спокойно, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, вчера, 19 октября, Россия атаковала одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрела экстренно поднимали шахтеров на поверхность.

Также в ночь на 20 октября в Павлограде Днепропетровской области раздавались громкие взрывы.