Україна
Дніпропетровщина під обстрілами — пошкоджені будинки та магазини

Дніпропетровщина під обстрілами — пошкоджені будинки та магазини

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 09:10
Оновлено: 09:33
На Дніпропетровщині знищено п’ять ворожих БпЛА — є руйнування
Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 20 жовтня на Дніпропетровщині знову лунали вибухи — ворог атакував кілька районів області, проте сили протиповітряної оборони знищили п’ять ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Читайте також:

Наслідки атак Росії по Дніпропетровській області 19 жовтня

Найактивніше окупанти обстрілювали Нікопольський район. Під ударом опинилися районний центр та Покровська громада — ворог застосував артилерію та безпілотники. Внаслідок обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки, шість господарських споруд і лінію електропередачі.

Дніпропетровська область обстріли
Наслідки російських атак. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог також атакував Синельниківський район, де під вогнем опинилися Межівська та Покровська громади. Унаслідок ударів безпілотників спалахнули пожежі, пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, кілька магазинів та будівлю закладу культури.

Обстріли Дніпропетровської області
Пошкодження на приватному подвір'ї. Фото: Дніпропетровська ОВА

Попри масштабні руйнування, постраждалих серед мирного населення немає. В інших громадах області ніч минула спокійно, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, Росія атакувала одну із шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу екстрено підіймали шахтарів на поверхню.

Також у ніч проти 20 жовтня у Павлограді Дніпропетровської області лунали гучні вибухи.

російські війська Дніпропетровська область обстріли війна в Україні ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
