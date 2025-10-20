На Дніпропетровщині знищено п’ять ворожих БпЛА — є руйнування

Пошкоджений будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 20 жовтня на Дніпропетровщині знову лунали вибухи — ворог атакував кілька районів області, проте сили протиповітряної оборони знищили п’ять ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Найактивніше окупанти обстрілювали Нікопольський район. Під ударом опинилися районний центр та Покровська громада — ворог застосував артилерію та безпілотники. Внаслідок обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки, шість господарських споруд і лінію електропередачі.

Наслідки російських атак. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог також атакував Синельниківський район, де під вогнем опинилися Межівська та Покровська громади. Унаслідок ударів безпілотників спалахнули пожежі, пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, кілька магазинів та будівлю закладу культури.

Пошкодження на приватному подвір'ї. Фото: Дніпропетровська ОВА

Попри масштабні руйнування, постраждалих серед мирного населення немає. В інших громадах області ніч минула спокійно, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 19 жовтня, Росія атакувала одну із шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу екстрено підіймали шахтарів на поверхню.

Також у ніч проти 20 жовтня у Павлограді Дніпропетровської області лунали гучні вибухи.