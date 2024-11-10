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Днепрянин отрезал нос бездомному — что решил Верховный суд

10 ноября 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
В Днепре пенсионер напал на бездомного и отрезал ему нос — какое решение суда
Человек, держащий нож. Иллюстративное фото: pixabay
Виктория Козырь - редактор

Верховный суд подтвердил приговор мужчине из Днепра, который во время конфликта отрезал нос бездомного. Нападавший был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В постановлении говорится о том, что 25 мая 2022 года между уроженцем Днепра и бездомным возник конфликт. Во время ссоры, которая произошла на проспекте Героев в Днепре, мужчина кулаком нанес удар потерпевшему в область правого глаза, от чего оппонент ударился головой о стенку.

Отмечается, что обвиняемый приблизился к потерпевшему и, схватив его левой рукой за голову, наносил удар в область носа и в поясничную область неустановленным предметом. После этого днепрянин покинул место преступления.

Своими действиями мужчина причинил потерпевшему телесное повреждение в виде ампутации наружного носа с дефектом костей, хрящей и мягких тканей. 

Нападающий свою вину не признал. Он заявил, что это бездомный спровоцировал драку и напал на него. Мужчина убеждал суд, что не имел с собой ножа, а его достал потерпевший, который мог сам нанести себе травму, во время толкотни, когда он отводил его руку с оружием.

Решение суда

По приговору Жовтневого районного суда Днепра, мужчина был признан виновным. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Кассационный уголовный суд оставил приговор без изменений. 

Напомним, в Закарпатской области местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в маске Дедпула, напал на полицейских, ранив одного из них ножом. Суд признал его виновным и оштрафовал.

Ранее мы писали о том, что житель Львова металлической трубой нанес удары мужчине вблизи одной из детских площадок. Злоумышленника судили.

Верховный суд нападение драка Днепр судебные решения

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