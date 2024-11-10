Закарпатець у масці Дедпула напав із ножем на правоохоронців — яке рішення суду

Правоохоронці затримали нападника. Фото: Нацполіція

У Закарпатській області місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та в масці Дедпула, напав на поліцейських, поранивши одного з них ножем. Суд визнав його винним та оштрафував.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Тячівського районного суду Закарпатської області йдеться про те, що 21 серпня близько 18:00 двоє правоохоронців приїхали до будівлі АТ "Комінвестбанк" через спрацювання сигналізації.

У цей момент на велосипеді до них під'їхав чоловік, який був у стані алкогольного сп`яніння. Зазначається. що в нього на обличчі була маска Дедпула, а через плече знаходився ніж-мачете марки "RAMBO".

На прохання поліцейських зняти маску та покласти ніж на землю обвинувачений не реагував, а навпаки почав зухвало себе поводити. Тому з метою припинення протиправної діяльності правоохоронці вирішили затримали підозрілого чоловіка.

Той у свою чергу намагався вирватися і вдарив ногою по обличчю одного із поліцейських, а руку іншого поранив ножем. Після цього чоловіка таки вдалось затримати.

У суді чоловік повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні та уклав угоду з прокурором.

Рішення суду

Вивчивши деталі справи, суд визнав нападника винним та оштрафував його на 17 000 гривень. Також обвинувачений повинен сплатити 1 500 гривень за судові експертизи.

Нагадаємо, мешканець Львова металевою трубою завдав ударів чоловікові поблизу одного з дитячих майданчиків. Зловмисника судили.

Раніше ми писали про те, що мешканець Саф'янівської громади дізнався, що односелець погано про нього говорить. Щоб помститися, чоловік озброївся списом.