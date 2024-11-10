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Мужчина в маске Дедпула напал на полицейских — что решил суд

10 ноября 2024 21:13
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Закарпатец в маске Дедпула напал с ножом на правоохранителей — какое решение суда
Правоохранители задержали нападающего. Фото: Нацполиция
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Закарпатской области местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в маске Дедпула, напал на полицейских, ранив одного ножом. Суд признал его виновным и оштрафовал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области говорится о том, что 21 августа около 18:00 двое правоохранителей приехали к зданию АО "Коминвестбанк" из-за срабатывания сигнализации. 

В этот момент на велосипеде к ним подъехал мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается. что у него на лице была маска Дэдпула, а через плечо находился нож-мачете марки "RAMBO".

На просьбу полицейских снять маску и положить нож на землю обвиняемый не реагировал, а наоборот начал вызывающе себя вести. Поэтому с целью прекращения противоправной деятельности правоохранители решили задержали подозрительного мужчину.

Тот в свою очередь пытался вырваться и ударил ногой по лицу одного из полицейских, а руку другого ранил ножом. После этого мужчину таки удалось задержать.

В суде мужчина полностью признал свою виновность в указанном деянии и заключил соглашение с прокурором.

Решение суда

Изучив детали дела, суд признал нападающего виновным и оштрафовал его на 17 000 гривен. Также обвиняемый должен оплатить 1 500 гривен за судебные экспертизы. 

Напомним, житель Львова металлической трубой нанес удары мужчине вблизи одной из детских площадок. Злоумышленника судили.

Ранее мы писали о том, что житель Сафьяновской громады узнал, что односельчанин плохо о нем говорит. Чтобы отомстить, мужчина вооружился копьем.

полиция нападение Закарпатье Дэдпул судебные решения оружие

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