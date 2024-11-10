У Дніпрі пенсіонер напав на безхатька та відрізав йому ніс — яке рішення суду

Чоловік тримає ніж. Ілюстративне фото: pixabay

Верховний суд підтвердив вирок чоловіку із Дніпра, який під час конфлікту відрізав ніс безхатьку. Нападник був засуджений до п'яти років позбавлення волі.

Про це йдеться у постанові суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У постанові йдеться про те, що 25 травня 2022 року між уродженцем Дніпра та безхатьком виник конфлікт. Під час сварки, яка відбулася на проспекті Героїв у Дніпрі, чоловік кулаком завдав удару потерпілому в ділянку правого ока, від чого опонент вдарився головою об стінку.

Зазначається, що обвинувачений наблизився до потерпілого та, схопивши його лівою рукою за голову, завдавав удару в ділянку носа та у поперекову ділянку невстановленим предметом. Після цього дніпрянин покинув місце злочину.

Своїми діями чоловік заподіяв потерпілому тілесне ушкодження у вигляді ампутації зовнішнього носа з дефектом кісток, хрящів та м'яких тканин.

Нападник свою вину не визнав. Він заявив, що це безхатько спровокував бійку і напав на нього. Чоловік переконував суд, що не мав із собою ножа, а його дістав потерпілий, який міг сам нанести собі травму, під час штовханини, коли він відводив його руку зі зброєю.

Рішення суду

За вироком Жовтневого районного суду Дніпра, чоловіка було визнано винним. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Касаційний кримінальний суд залишив вирок без змін.

Нагадаємо, у Закарпатській області місцевий мешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та в масці Дедпула, напав на поліцейських, поранивши одного з них ножем. Суд визнав його винним та оштрафував.

Раніше ми писали про те, що мешканець Львова металевою трубою завдав ударів чоловікові поблизу одного з дитячих майданчиків. Зловмисника судили.