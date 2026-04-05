Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дизтопливо по 92,90 грн: на каких АЗС Украины самое дорогое топливо

Дизтопливо по 92,90 грн: на каких АЗС Украины самое дорогое топливо

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 16:18
Одна из АЗС Украины. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 5 апреля, на украинских АЗС цены фактически не претерпели резких изменений и колеблются в пределах предыдущих показателей. В то же время дизель остается самым дорогим сегментом, а автогаз — самым дешевым. Рынок демонстрирует стабилизацию после предыдущих колебаний, но остается чувствительным к глобальным энергетическим факторам.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Цены на топливо на АЗС Украины 5 апреля

По состоянию на сегодня, 5 апреля, средние цены на топливо в Украине остаются на уровне предыдущих дней. В частности, бензин А-95 на крупных сетях АЗС стоит около 72,87 грн/л, а дизельное топливо — 88,43 грн/л.

Эксперты отмечают, что цены стабилизировались после предыдущих колебаний, однако рынок остается напряженным из-за подорожания нефти на мировых рынках. Кроме того, на стоимость топлива влияют последствия остановки отдельных нефтеперерабатывающих мощностей и сложная логистика импорта.

По состоянию на 5 апреля 2026 года цены на АЗС WOG следующие:

  • ДТ (дизельное топливо, Евро-5) — 89,90 грн/л;
  • ДТ Mustang+ (премиум дизель) — 92,90 грн/л;
  • А-95 Евро-5 (обычный бензин) — 75,00 грн/л;
  • А-95 Mustang (премиум бензин) — 78,00 грн/л;
  • А-100 Mustang (высокооктановый бензин) — 85,00 грн/л;
  • Газ (LPG, автогаз) — 48,99 грн/л;
  • AdBlue (жидкость для дизельных авто) — 50,90 грн/л.
Цены на топливо на АЗС WOG/скриншот

В то же время АЗС ОККО предлагает следующие цены на топливо 5 апреля:

  • А-95 Евро (бензин) — 75,00 грн/л;
  • А-95 Pulls (премиум бензин) — 78,00 грн/л;
  • ДТ Евро (дизельное топливо) — 89,90 грн/л;
  • ДТ Pulls (премиум дизель) — 92,90 грн/л;
  • А-100 (высокооктановый бензин) — 85,00 грн/л;
  • Газ (LPG, автогаз) — 49,00 грн/л.
Цены на топливо на АЗС ОККО/скриншот

АЗС Marshal предлагает водителям следующие цены на топливо:

  • А-95 Евро (бензин) — 69,99 грн/л;
  • А-95 EVOX (премиум бензин) — 72,99 грн/л;
  • А-100 Евро (высокооктановый бензин) — 75,99 грн/л;
  • ДТ (дизельное топливо) — 83,99 грн/л;
  • ДТ EVOX (премиум дизель) — 86,99 грн/л;
  • Газ (LPG, автогаз) — 45,99 грн/л.
Цены на топливо на АЗС Marshal/скриншот

Цены на АЗС СВОИ по состоянию на 5 апреля 2026 года:

  • бензин А-92 — 64,49 грн/л;
  • бензин А-95 — 68,49 грн/л;
  • ДТ — 84,49 грн/л;
  • автогаз — 47,49 грн/л;
Цены на топливо на АЗС СВОИ /скриншот

В воскресенье, 5 апреля, на АЗС SOCAR водителям придется заплатить за литр топлива:

  • Nano 100 — 84,99 грн/л;
  • Diesel Nano Extro — 92,99 грн/л;
  • Nano ДТ — 89,99 грн/л;
  • Nano 95 — 78,99 грн/л;
  • бензин А-95 — 74,99 грн/л;
  • автогаз — 49,98 грн/л;

Зато АЗС UPG предлагает украинским водителям такие цены:

  • upg100 — 80,90 грн за литр;
  • upg95 — 74,90 грн за литр;
  • А-95 — 71,90 грн за литр;
  • upgDIESEL — 91,90 грн за литр;
  • EURO DIESEL — 88,90 грн за литр;
  • автогаз — 48 грн за литр.
Цены на топливо на АЗС UPG/скриншот

Новини.LIVE информировали, что экономисты предупреждают, что цены на топливо в Украине могут существенно вырасти из-за подорожания нефти на мировом рынке. Литр бензина или дизеля может стоить около 120 грн, отмечает эксперт Олег Устенко. Повышение обусловлено потенциальным ростом стоимости нефти.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине в ближайшее время возможно повышение цен на топливо из-за дефицита и новых контрактов на поставку нефтепродуктов. В то же время государственные компании показывают пример, как сдерживать стоимость топлива для потребителей. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, "Укрнафта" удерживает цены на дизель на доступном уровне.

цены на топливо АЗС Цены на топливо
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации