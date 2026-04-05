Дизтопливо по 92,90 грн: на каких АЗС Украины самое дорогое топливо

В воскресенье, 5 апреля, на украинских АЗС цены фактически не претерпели резких изменений и колеблются в пределах предыдущих показателей. В то же время дизель остается самым дорогим сегментом, а автогаз — самым дешевым. Рынок демонстрирует стабилизацию после предыдущих колебаний, но остается чувствительным к глобальным энергетическим факторам.

Цены на топливо на АЗС Украины 5 апреля

По состоянию на сегодня, 5 апреля, средние цены на топливо в Украине остаются на уровне предыдущих дней. В частности, бензин А-95 на крупных сетях АЗС стоит около 72,87 грн/л, а дизельное топливо — 88,43 грн/л.

Эксперты отмечают, что цены стабилизировались после предыдущих колебаний, однако рынок остается напряженным из-за подорожания нефти на мировых рынках. Кроме того, на стоимость топлива влияют последствия остановки отдельных нефтеперерабатывающих мощностей и сложная логистика импорта.

По состоянию на 5 апреля 2026 года цены на АЗС WOG следующие:

ДТ (дизельное топливо, Евро-5) — 89,90 грн/л;

ДТ Mustang+ (премиум дизель) — 92,90 грн/л;

А-95 Евро-5 (обычный бензин) — 75,00 грн/л;

А-95 Mustang (премиум бензин) — 78,00 грн/л;

А-100 Mustang (высокооктановый бензин) — 85,00 грн/л;

Газ (LPG, автогаз) — 48,99 грн/л;

AdBlue (жидкость для дизельных авто) — 50,90 грн/л.

В то же время АЗС ОККО предлагает следующие цены на топливо 5 апреля:

А-95 Евро (бензин) — 75,00 грн/л;

А-95 Pulls (премиум бензин) — 78,00 грн/л;

ДТ Евро (дизельное топливо) — 89,90 грн/л;

ДТ Pulls (премиум дизель) — 92,90 грн/л;

А-100 (высокооктановый бензин) — 85,00 грн/л;

Газ (LPG, автогаз) — 49,00 грн/л.

АЗС Marshal предлагает водителям следующие цены на топливо:

А-95 Евро (бензин) — 69,99 грн/л;

А-95 EVOX (премиум бензин) — 72,99 грн/л;

А-100 Евро (высокооктановый бензин) — 75,99 грн/л;

ДТ (дизельное топливо) — 83,99 грн/л;

ДТ EVOX (премиум дизель) — 86,99 грн/л;

Газ (LPG, автогаз) — 45,99 грн/л.

Цены на АЗС СВОИ по состоянию на 5 апреля 2026 года:

бензин А-92 — 64,49 грн/л;

бензин А-95 — 68,49 грн/л;

ДТ — 84,49 грн/л;

автогаз — 47,49 грн/л;

В воскресенье, 5 апреля, на АЗС SOCAR водителям придется заплатить за литр топлива:

Nano 100 — 84,99 грн/л;

Diesel Nano Extro — 92,99 грн/л;

Nano ДТ — 89,99 грн/л;

Nano 95 — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

автогаз — 49,98 грн/л;

Зато АЗС UPG предлагает украинским водителям такие цены:

upg100 — 80,90 грн за литр;

upg95 — 74,90 грн за литр;

А-95 — 71,90 грн за литр;

upgDIESEL — 91,90 грн за литр;

EURO DIESEL — 88,90 грн за литр;

автогаз — 48 грн за литр.

Новини.LIVE информировали, что экономисты предупреждают, что цены на топливо в Украине могут существенно вырасти из-за подорожания нефти на мировом рынке. Литр бензина или дизеля может стоить около 120 грн, отмечает эксперт Олег Устенко. Повышение обусловлено потенциальным ростом стоимости нефти.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине в ближайшее время возможно повышение цен на топливо из-за дефицита и новых контрактов на поставку нефтепродуктов. В то же время государственные компании показывают пример, как сдерживать стоимость топлива для потребителей. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, "Укрнафта" удерживает цены на дизель на доступном уровне.