Головна Новини дня Дизпаливо по 92,90 грн: на яких АЗС України найдорожче пальне

Дизпаливо по 92,90 грн: на яких АЗС України найдорожче пальне

Дата публікації: 5 квітня 2026 16:18
Одна з АЗС України. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 5 квітня, на українських АЗС ціни фактично не зазнали різких змін і коливаються в межах попередніх показників. Водночас дизель залишається найдорожчим сегментом, а автогаз — найдешевшим. Ринок демонструє стабілізацію після попередніх коливань, але залишається чутливим до глобальних енергетичних факторів.

Про це інформує Новини.LIVE.

Ціни на пальне на АЗС України 5 квітня

Станом на сьогодні, 5 квітня, середні ціни на пальне в Україні залишаються на рівні попередніх днів. Зокрема, бензин А-95 на великих мережах АЗС коштує близько 72,87 грн/л, а дизельне пальне88,43 грн/л.

Експерти відзначають, що ціни стабілізувалися після попередніх коливань, однак ринок залишається напруженим через подорожчання нафти на світових ринках. Крім того, на вартість пального впливають наслідки зупинки окремих нафтопереробних потужностей і складна логістика імпорту.

Станом на 5 квітня 2026 року ціни на АЗС WOG наступні:

Читайте також:
  • ДП (дизельне паливо, Євро-5) — 89,90 грн/л; 
  • ДП Mustang+ (преміум дизель) — 92,90 грн/л;
  • А-95 Євро-5 (звичайний бензин) — 75,00 грн/л; 
  • А-95 Mustang (преміум бензин) — 78,00 грн/л;
  • А-100 Mustang (високооктановий бензин) — 85,00 грн/л; 
  • Газ (LPG, автогаз) — 48,99 грн/л;
  • AdBlue (рідина для дизельних авто) — 50,90 грн/л.
Ціни на пальне на АЗС WOG/скриншот

Водночас АЗС ОККО пропонує наступні ціни на пальне 5 квітня:

  • А-95 Євро (бензин) — 75,00 грн/л;
  • А-95 Pulls (преміум бензин) — 78,00 грн/л;
  • ДП Євро (дизельне паливо) — 89,90 грн/л;
  • ДП Pulls (преміум дизель) — 92,90 грн/л;
  • А-100 (високооктановий бензин) — 85,00 грн/л;
  • Газ (LPG, автогаз) — 49,00 грн/л.
Ціни на пальне на АЗС ОККО/скриншот

АЗС Marshal пропонує водіям наступні ціни на пальне:

  • А-95 Євро (бензин) — 69,99 грн/л;
  • А-95 EVOX (преміум бензин) — 72,99 грн/л;
  • А-100 Євро (високооктановий бензин) — 75,99 грн/л;
  • ДП (дизельне паливо) — 83,99 грн/л;
  • ДП EVOX (преміум дизель) — 86,99 грн/л;
  • Газ (LPG, автогаз) — 45,99 грн/л.
Ціни на пальне на АЗС Marshal/скриншот

Ціни на АЗС СВОЇ станом на 5 квітня 2026 року:

  • бензин А-92 — 64,49 грн/л;
  • бензин А-95 — 68,49 грн/л;
  • ДП — 84,49 грн/л;
  • автогаз — 47,49 грн/л;
Ціни на пальне на АЗС СВОЇ /скриншот

У неділю, 5 квітня, на АЗС SOCAR водіям доведеться заплатити за літр пального:

  • Nano 100 — 84,99 грн/л;
  • Diesel Nano Extro — 92,99 грн/л;
  • Nano ДП — 89,99 грн/л;
  • Nano 95 — 78,99 грн/л;
  • бензин А-95 — 74,99 грн/л;
  • автогаз — 49,98 грн/л;

Натомість АЗС UPG пропонує українським водіям такі ціни: 

  • upg100 — 80,90 грн за літр;
  • upg95 — 74,90 грн за літр;
  • А-95 — 71,90 грн за літр;
  • upgDIESEL — 91,90 грн за літр;
  • EURO DIESEL — 88,90 грн за літр;
  • автогаз — 48 грн за літр.
Ціни на пальне на АЗС UPG/скриншот

Новини.LIVE інформували, що економісти попереджають, що ціни на пальне в Україні можуть суттєво зрости через здорожчання нафти на світовому ринку. Літр бензину або дизелю може коштувати близько 120 грн, зазначає експерт Олег Устенко. Підвищення обумовлене потенційним зростанням вартості нафти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні найближчим часом можливе підвищення цін на пальне через дефіцит та нові контракти на постачання нафтопродуктів. Водночас державні компанії показують приклад, як стримувати вартість пального для споживачів. За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, "Укрнафта" утримує ціни на дизель на доступному рівні.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
