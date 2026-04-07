Дизель по 95 грн: цены на топливо в Запорожье и Днепре

Дата публикации 7 апреля 2026 19:22
Цены на АЗС в Днепре 7 апреля. Фото: Новини.LIVE

В Днепре и Запорожье 7 апреля цены на топливо снова выросли. На некоторых АЗС стоимость дизеля достигает 95 грн за литр. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время цены будут продолжать расти.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Стоимость топлива в Днепре и Запорожье 7 апреля

В Днепре и области по состоянию на 7 апреля цены на топливо колеблются в зависимости от оператора АЗС. Средняя стоимость дизеля, бензина и автогаза следующая:

  • бензин А-95 — 72-73 грн за литр,
  • бензин А-92 — 66-68 грн за литр,
  • дизель — 87-95 грн за литр,
  • автогаз — 48 грн за литр.
Ціни на пальне у Дніпрі 7 квітня
Цены на АЗС Днепр Нафта. Фото: Новини.LIVE
Вартість пального у Дніпрі 7 квітня
Цены на АЗС БРСМ в Днепре 7 апреля. Фото: Новини.LIVE
Стоимость топлива на АЗС ОККО в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Запорожье 7 апреля

В Запорожской области цены традиционно немного выше. По последним данным, стоимость бензина А-95 колеблется в пределах 72-73 грн за литр, а бензина А-92 - 63-64 грн за литр.

Ціни на пальне у Запоріжжі 7 квітня
Цены на АЗС в Запорожье. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштує пальне у Запоріжжі 7 квітня
Стоимость горючего в Запорожье. Фото: Новини.LIVE
Цены на топливо в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

В то же время дизельное топливо традиционно дороже. На некоторых АЗС в Запорожье стоимость за литр достигает 90,90 грн. Автогаз стоит 48-49 грн за литр.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 апреля эксперт анонсировал подорожание бензина до 95 грн в ближайшие дни. Он пояснил, что дальнейшее развитие подорожания будет зависеть от действий государственных компаний и геополитической ситуации.

В то же время Олег Устенко прогнозирует, что цены на топливо могут вырасти до 120 грн за литр. Причиной этого является рост цены на нефть Brent, которая потенциально может подняться до 120-150 долларов за баррель.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
