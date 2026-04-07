Дизель по 95 грн: цены на топливо в Запорожье и Днепре
В Днепре и Запорожье 7 апреля цены на топливо снова выросли. На некоторых АЗС стоимость дизеля достигает 95 грн за литр. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время цены будут продолжать расти.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Стоимость топлива в Днепре и Запорожье 7 апреля
В Днепре и области по состоянию на 7 апреля цены на топливо колеблются в зависимости от оператора АЗС. Средняя стоимость дизеля, бензина и автогаза следующая:
- бензин А-95 — 72-73 грн за литр,
- бензин А-92 — 66-68 грн за литр,
- дизель — 87-95 грн за литр,
- автогаз — 48 грн за литр.
Цены на топливо в Запорожье 7 апреля
В Запорожской области цены традиционно немного выше. По последним данным, стоимость бензина А-95 колеблется в пределах 72-73 грн за литр, а бензина А-92 - 63-64 грн за литр.
В то же время дизельное топливо традиционно дороже. На некоторых АЗС в Запорожье стоимость за литр достигает 90,90 грн. Автогаз стоит 48-49 грн за литр.
Как сообщали Новини.LIVE, 6 апреля эксперт анонсировал подорожание бензина до 95 грн в ближайшие дни. Он пояснил, что дальнейшее развитие подорожания будет зависеть от действий государственных компаний и геополитической ситуации.
В то же время Олег Устенко прогнозирует, что цены на топливо могут вырасти до 120 грн за литр. Причиной этого является рост цены на нефть Brent, которая потенциально может подняться до 120-150 долларов за баррель.
Читайте Новини.LIVE!