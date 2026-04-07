Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дизель по 95 грн: ціни на пальне у Запоріжжі та Дніпрі

Дизель по 95 грн: ціни на пальне у Запоріжжі та Дніпрі

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 19:22
Ціни на АЗС в Дніпрі 7 квітня. Фото: Новини.LIVE

У Дніпрі та Запоріжжі 7 квітня ціни на пальне знову зросли. На деяких АЗС вартість дизелю сягає 95 грн за літр. За прогнозами аналітиків, найближчим часом ціни продовжуватимуть зростати. 

Про це повідомляє Новини.LIVE

Вартість пального у Дніпрі та Запоріжжі 7 квітня

У Дніпрі та області станом на 7 квітня ціни на пальне коливаються залежно від оператора АЗС. Середня вартість дизелю, бензину та автогазу наступна:

  • бензин А-95 — 72-73 грн за літр,
  • бензин А-92 — 66-68 грн за літр,
  • дизель — 87-95 грн за літр,
  • автогаз — 48 грн за літр.
Ціни на пальне у Дніпрі 7 квітня
Ціни на АЗС Дніпро Нафта. Фото: Новини.LIVE
Вартість пального у Дніпрі 7 квітня
Ціни на АЗС БРСМ в Дніпрі 7 квітня. Фото: Новини.LIVE
Вартість пального на АЗС ОККО в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Запоріжжі 7 квітня

У Запорізькій області ціни традиційно трохи вищі. За останніми даними, вартість бензину А-95 коливається в межах 72-73 грн за літр, а бензину А-92 — 63-64 грн за літр.

Ціни на пальне у Запоріжжі 7 квітня
Ціни на АЗС в Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштує пальне у Запоріжжі 7 квітня
Вартість пального у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE 
Ціни на пальне у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Водночас дизельне паливо традиційно дорожче. На деяких АЗС у Запоріжжі вартість за літр сягає 90,90 грн. Автогаз коштує 48-49 грн за літр.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 квітня експерт анонсував подорожчання бензину до 95 грн найближчими днями. Він пояснив, що подальший розвиток подорожчання залежатиме від дій державних компаній і геополітичної ситуації.

Водночас Олег Устенко прогнозує, що ціни на пальне можуть зрости до 120 грн за літр. Причиною цього є зростання ціни на нафту Brent, яка потенційно може піднятися до 120–150 доларів за барель.

АЗС пальне Ціни на пальне
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації