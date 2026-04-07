Дизель по 95 грн: ціни на пальне у Запоріжжі та Дніпрі

У Дніпрі та Запоріжжі 7 квітня ціни на пальне знову зросли. На деяких АЗС вартість дизелю сягає 95 грн за літр. За прогнозами аналітиків, найближчим часом ціни продовжуватимуть зростати.

Вартість пального у Дніпрі та Запоріжжі 7 квітня

У Дніпрі та області станом на 7 квітня ціни на пальне коливаються залежно від оператора АЗС. Середня вартість дизелю, бензину та автогазу наступна:

бензин А-95 — 72-73 грн за літр,

бензин А-92 — 66-68 грн за літр,

дизель — 87-95 грн за літр,

автогаз — 48 грн за літр.

Ціни на пальне у Запоріжжі 7 квітня

У Запорізькій області ціни традиційно трохи вищі. За останніми даними, вартість бензину А-95 коливається в межах 72-73 грн за літр, а бензину А-92 — 63-64 грн за літр.

Водночас дизельне паливо традиційно дорожче. На деяких АЗС у Запоріжжі вартість за літр сягає 90,90 грн. Автогаз коштує 48-49 грн за літр.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 квітня експерт анонсував подорожчання бензину до 95 грн найближчими днями. Він пояснив, що подальший розвиток подорожчання залежатиме від дій державних компаній і геополітичної ситуації.

Водночас Олег Устенко прогнозує, що ціни на пальне можуть зрости до 120 грн за літр. Причиною цього є зростання ціни на нафту Brent, яка потенційно може піднятися до 120–150 доларів за барель.