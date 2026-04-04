Главная Новости дня Дизель по 92,90 грн: цены на топливо в Украине сегодня

Дизель по 92,90 грн: цены на топливо в Украине сегодня

Дата публикации 4 апреля 2026 15:05
Цены на топливо в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине стремительно растут цены на топливо. По состоянию на 4 апреля стоимость дизеля колеблется от 84,49 до 92,99 гривен за литр. Цены зависят от оператора АЗС.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Стоимость горючего в Украине 4 апреля

По состоянию на 4 апреля на АЗС сохраняется тенденция к подорожанию горючего. Однако стоимость зависит от оператора автозаправочной станции. К примеру, на АЗС WOG цены следующие:

  • ДТ Евро — 89,90 грн за литр,
  • ДТ Mustang — 92,90 грн за литр,
  • бензин 95 — 75 грн за литр,
  • бениз 95+ — 78 грн за литр,
  • бензин 100 — 85 грн за литр,
  • автогаз — 48,99 грн за литр.
Стоимость горючего на АЗС WOG. Фото: скриншот

В то же время АЗС ОККО предлагает водителям следующие цены:

  • pulls 100 — 85 грн за литр,
  • ДТ pulls — 92,90 грн за литр,
  • ДТ евро — 89,90 грн за литр,
  • 95 pulls — 78 грн за литр, 95 pulls - 78 грн за литр,
  • 95 евро — 75 грн за литр,
  • автогаз — 49 грн за литр.
Ціни на пальне на АЗС ОККО
Стоимость топлива на АЗС ОККО. Фото: скриншот

Стоимость топлива на SOCAR сейчас такая:

  • Nano 100 — 84,99 грн за литр,
  • Diesel Nano Extro — 92,99 грн за литр,
  • Nano ДТ — 89,99 грн за литр,
  • Nano 95 — 78,99 грн за литр,
  • бензин А-95 — 74,99 грн за литр,
  • автогаз — 49, 98 грн за литр.

В то же время на автозаправочных станциях сети Marshal цены несколько лояльнее. Так, дизель можно приобрести за 83,99 грн за литр, бензин 95 — за 69,99 грн за литр, а газ за 45,99 грн за литр.

Стоимость топлива на АЗС Marshal. Фото: скриншот

Также более доступные цены на топливо на АЗС СВОИ:

  • бензин А-92 — 64,69 грн за литр,
  • бензин А-95 — 68,49 грн за литр,
  • ДТ — 84,49 грн за литр,
  • автогаз — 47,49 грн за литр.
Скільки коштує пальне 4 квітня
Стоимость топлива на АЗС СВОИ. Фото: скриншот

АЗС upg предлагает водителям такой прайс:

  • upg100 — 80,90 грн за литр,
  • upg95 — 74,90 грн за литр,
  • А-95 — 71,90 грн за литр,
  • upgDIESEL — 91,90 грн за литр,
  • EURO DIESEL — 88,90 грн за литр,
  • автогаз — 48 грн за литр.
Стоимость горючего на АЗС upg. Фото: скриншот

Как сообщал эксперт Александр Савченко эксклюзивно для Новини.LIVE, в течение следующих полгода цены на нефть значительно увеличатся. Стоимость может достичь отметки в 140-150 долларов за баррель. Он советует перенимать европейский опыт и пересесть на велосипеды, вместо автомобилей.

В администрации президента США уже рассматривают сценарий, что будет с экономикой, если баррель нефти будет стоить 200 долларов. Вашингтон просчитывает последствия даже худшего сценария развития событий.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
