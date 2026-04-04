Дизель по 92,90 грн: цены на топливо в Украине сегодня

Цены на топливо в Украине.

В Украине стремительно растут цены на топливо. По состоянию на 4 апреля стоимость дизеля колеблется от 84,49 до 92,99 гривен за литр. Цены зависят от оператора АЗС.

Стоимость горючего в Украине 4 апреля

По состоянию на 4 апреля на АЗС сохраняется тенденция к подорожанию горючего. Однако стоимость зависит от оператора автозаправочной станции. К примеру, на АЗС WOG цены следующие:

ДТ Евро — 89,90 грн за литр,

ДТ Mustang — 92,90 грн за литр,

бензин 95 — 75 грн за литр,

бениз 95+ — 78 грн за литр,

бензин 100 — 85 грн за литр,

автогаз — 48,99 грн за литр.

В то же время АЗС ОККО предлагает водителям следующие цены:

pulls 100 — 85 грн за литр,

ДТ pulls — 92,90 грн за литр,

ДТ евро — 89,90 грн за литр,

95 pulls — 78 грн за литр,

95 евро — 75 грн за литр,

автогаз — 49 грн за литр.

Стоимость топлива на SOCAR сейчас такая:

Nano 100 — 84,99 грн за литр,

Diesel Nano Extro — 92,99 грн за литр,

Nano ДТ — 89,99 грн за литр,

Nano 95 — 78,99 грн за литр,

бензин А-95 — 74,99 грн за литр,

автогаз — 49, 98 грн за литр.

В то же время на автозаправочных станциях сети Marshal цены несколько лояльнее. Так, дизель можно приобрести за 83,99 грн за литр, бензин 95 — за 69,99 грн за литр, а газ за 45,99 грн за литр.

Также более доступные цены на топливо на АЗС СВОИ:

бензин А-92 — 64,69 грн за литр,

бензин А-95 — 68,49 грн за литр,

ДТ — 84,49 грн за литр,

автогаз — 47,49 грн за литр.

АЗС upg предлагает водителям такой прайс:

upg100 — 80,90 грн за литр,

upg95 — 74,90 грн за литр,

А-95 — 71,90 грн за литр,

upgDIESEL — 91,90 грн за литр,

EURO DIESEL — 88,90 грн за литр,

автогаз — 48 грн за литр.

Как сообщал эксперт Александр Савченко эксклюзивно для Новини.LIVE, в течение следующих полгода цены на нефть значительно увеличатся. Стоимость может достичь отметки в 140-150 долларов за баррель. Он советует перенимать европейский опыт и пересесть на велосипеды, вместо автомобилей.

В администрации президента США уже рассматривают сценарий, что будет с экономикой, если баррель нефти будет стоить 200 долларов. Вашингтон просчитывает последствия даже худшего сценария развития событий.