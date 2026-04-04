Дизель по 92,90 грн: ціни на пальне в Україні сьогодні
В Україні стрімко зростають ціни на пальне. Станом на 4 квітня вартість дизеля коливається від 84,49 до 92,99 гривень за літр. Ціни залежать від оператора АЗС.
Вартість пального в Україні 4 квітня
Станом на 4 квітня на АЗС зберігається тенденція до подорожчання пального. Однак вартість залежить від оператора автозаправної станції. До прикладу, на АЗС WOG ціни такі:
- ДП Євро — 89,90 грн за літр,
- ДП Mustang — 92,90 грн за літр,
- бензин 95 — 75 грн за літр,
- бениз 95+ — 78 грн за літр,
- бензин 100 — 85 грн за літр,
- автогаз — 48,99 грн за літр.
Водночас АЗС ОККО пропонує водіям наступні ціни:
- pulls 100 — 85 грн за літр,
- ДП pulls — 92,90 грн за літр,
- ДП євро — 89,90 грн за літр,
- 95 pulls — 78 грн за літр,
- 95 євро — 75 грн за літр,
- автогаз — 49 грн за літр.
Вартість пального на SOCAR наразі така:
- Nano 100 — 84,99 грн за літр,
- Diesel Nano Extro — 92,99 грн за літр,
- Nano ДП — 89,99 грн за літр,
- Nano 95 — 78,99 грн за літр,
- бензин А-95 —74,99 грн за літр,
- автогаз — 49, 98 грн за літр.
Водночас на автозаправних станціях мережі Marshal ціни дещо лоянільніші. Так, дизель можна придбати за 83,99 грн за літр, бензин 95 — за 69,99 грн за літр, а газ за 45,99 грн за літр.
Також доступніші ціни на пальне на АЗС СВОЇ:
- бензин А-92 — 64,69 грн за літр,
- бензин А-95 — 68,49 грн за літр,
- ДП — 84,49 грн за літр,
- автогаз — 47,49 грн за літр.
АЗС upg пропонує водіям такий прайс:
- upg100 — 80,90 грн за літр,
- upg95 — 74,90 грн за літр,
- А-95 — 71,90 грн за літр,
- upgDIESEL — 91,90 грн за літр,
- EURO DIESEL — 88,90 грн за літр,
- автогаз — 48 грн за літр.
Як повідомляв експерт Олександр Савченко ексклюзивно для Новини.LIVE, протягом наступних пів року ціни на нафту значно збільшаться. Вартість може досягнути позначки у 140–150 доларів за барель. Він радить переймати європейський досвід та пересісти на велосипеди, замість автомобілів.
В адміністрації президента США уже розглядають сценарій, що буде з економікою, якщо барель нафти коштуватиме 200 доларів. Вашингтон прораховує наслідки навіть найгіршого сценарію розвитку подій.
