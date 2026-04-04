Дизель по 92,90 грн: ціни на пальне в Україні сьогодні

В Україні стрімко зростають ціни на пальне. Станом на 4 квітня вартість дизеля коливається від 84,49 до 92,99 гривень за літр. Ціни залежать від оператора АЗС.

Вартість пального в Україні 4 квітня

Станом на 4 квітня на АЗС зберігається тенденція до подорожчання пального. Однак вартість залежить від оператора автозаправної станції. До прикладу, на АЗС WOG ціни такі:

ДП Євро — 89,90 грн за літр,

ДП Mustang — 92,90 грн за літр,

бензин 95 — 75 грн за літр,

бениз 95+ — 78 грн за літр,

бензин 100 — 85 грн за літр,

автогаз — 48,99 грн за літр.

Водночас АЗС ОККО пропонує водіям наступні ціни:

pulls 100 — 85 грн за літр,

ДП pulls — 92,90 грн за літр,

ДП євро — 89,90 грн за літр,

95 pulls — 78 грн за літр,

95 євро — 75 грн за літр,

автогаз — 49 грн за літр.

Вартість пального на SOCAR наразі така:

Читайте також:

Nano 100 — 84,99 грн за літр,

Diesel Nano Extro — 92,99 грн за літр,

Nano ДП — 89,99 грн за літр,

Nano 95 — 78,99 грн за літр,

бензин А-95 —74,99 грн за літр,

автогаз — 49, 98 грн за літр.

Водночас на автозаправних станціях мережі Marshal ціни дещо лоянільніші. Так, дизель можна придбати за 83,99 грн за літр, бензин 95 — за 69,99 грн за літр, а газ за 45,99 грн за літр.

Також доступніші ціни на пальне на АЗС СВОЇ:

бензин А-92 — 64,69 грн за літр,

бензин А-95 — 68,49 грн за літр,

ДП — 84,49 грн за літр,

автогаз — 47,49 грн за літр.

АЗС upg пропонує водіям такий прайс:

upg100 — 80,90 грн за літр,

upg95 — 74,90 грн за літр,

А-95 — 71,90 грн за літр,

upgDIESEL — 91,90 грн за літр,

EURO DIESEL — 88,90 грн за літр,

автогаз — 48 грн за літр.

Як повідомляв експерт Олександр Савченко ексклюзивно для Новини.LIVE, протягом наступних пів року ціни на нафту значно збільшаться. Вартість може досягнути позначки у 140–150 доларів за барель. Він радить переймати європейський досвід та пересісти на велосипеди, замість автомобілів.

В адміністрації президента США уже розглядають сценарій, що буде з економікою, якщо барель нафти коштуватиме 200 доларів. Вашингтон прораховує наслідки навіть найгіршого сценарію розвитку подій.