Головна Новини дня Дизель по 92,90 грн: ціни на пальне в Україні сьогодні

Дизель по 92,90 грн: ціни на пальне в Україні сьогодні

Дата публікації: 4 квітня 2026 15:05
Дизель по 92,90 грн: ціни на пальне в Україні сьогодні
Ціни на пальне в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні стрімко зростають ціни на пальне. Станом на 4 квітня вартість дизеля коливається від 84,49 до 92,99 гривень за літр. Ціни залежать від оператора АЗС.

Вартість пального в Україні 4 квітня

Станом на 4 квітня на АЗС зберігається тенденція до подорожчання пального. Однак вартість залежить від оператора автозаправної станції. До прикладу, на АЗС WOG ціни такі:

  • ДП Євро — 89,90 грн за літр, 
  • ДП Mustang — 92,90 грн за літр,
  • бензин 95 — 75 грн за літр,
  • бениз 95+ — 78 грн за літр,
  • бензин 100 — 85 грн за літр,
  • автогаз — 48,99 грн за літр.
null
Вартість пального на АЗС WOG. Фото: скриншот

Водночас АЗС ОККО пропонує водіям наступні ціни:

  • pulls 100 — 85 грн за літр,
  • ДП pulls — 92,90 грн за літр, 
  • ДП євро —  89,90 грн за літр,
  • 95 pulls — 78 грн за літр,
  • 95 євро — 75 грн за літр,
  • автогаз — 49 грн за літр.
Ціни на пальне на АЗС ОККО
Вартість пального на АЗС ОККО. Фото: скриншот

Вартість пального на SOCAR наразі така:

  • Nano 100 — 84,99 грн за літр,
  • Diesel Nano Extro — 92,99 грн за літр,
  • Nano ДП — 89,99 грн за літр,
  • Nano 95 — 78,99 грн за літр,
  • бензин А-95 —74,99 грн за літр,
  • автогаз — 49, 98 грн за літр. 

Водночас на автозаправних станціях мережі Marshal ціни дещо лоянільніші. Так, дизель можна придбати за 83,99 грн за літр, бензин 95 — за 69,99 грн за літр, а газ за 45,99 грн за літр.

null
Вартість пального на АЗС Marshal. Фото: скриншот

Також доступніші ціни на пальне на АЗС СВОЇ:

  • бензин А-92 — 64,69 грн за літр,
  • бензин А-95 — 68,49 грн за літр,
  • ДП — 84,49 грн за літр,
  • автогаз — 47,49 грн за літр.
Скільки коштує пальне 4 квітня
Вартість пального на АЗС СВОЇ. Фото: скриншот

АЗС upg пропонує водіям такий прайс:

  • upg100 — 80,90 грн за літр,
  • upg95 — 74,90 грн за літр,
  • А-95 — 71,90 грн за літр,
  • upgDIESEL — 91,90 грн за літр,
  • EURO DIESEL — 88,90 грн за літр,
  • автогаз — 48 грн за літр.
null
Вартість пального на АЗС upg. Фото: скриншот

Як повідомляв експерт Олександр Савченко ексклюзивно для Новини.LIVE, протягом наступних пів року ціни на нафту значно збільшаться. Вартість може досягнути позначки у 140–150 доларів за барель. Він радить переймати європейський досвід та пересісти на велосипеди, замість автомобілів.

В адміністрації президента США уже розглядають сценарій, що буде з економікою, якщо барель нафти коштуватиме 200 доларів. Вашингтон прораховує наслідки навіть найгіршого сценарію розвитку подій.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
