Девушка устроила фотосессию во время метели на горе Поп Иван
Во время метели на горе Поп Иван девушка устроила фотосессию. Температура воздуха с утра, 9 января, там была -23°С.
Видео распространилось в соцсетях.
Фотосессия на горе Пип Иван
На видео можно увидеть, как девушка снимала видео и делала фото во время непогоды на горе.
Она была одета в летнее платье, а в руках ее — флаг Украины.
Напомним, погода в Украине во вторник, 9 января, ударит лютыми морозами, которые больше всего будут донимать ночью. Так сильно опустится температура в Черниговской и Сумской областях, где ожидается до -25 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с на юге, а также о вьюгах и гололедице. Температура воздуха по всей Украине сегодня будет морозной — ночью до -20 °C, а днем до -12 °C.
Также мы писали, что в Министерстве внутренних дел обнародовали кадры последствий бурления непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.
Добавим, в Украине в результате непогоды, которая не утихает, обесточено 1 025 населенных пунктов. Из-за шквального ветра, обморожения линий больше всего отключений в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
Читайте Новини.LIVE!