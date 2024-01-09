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Девушка устроила фотосессию во время метели на горе Поп Иван

9 января 2024 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Девушка устроила фотосессию во время метели на горе Поп Иван
Девушка, которая устроила фотосессию на горе Поп Иван. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время метели на горе Поп Иван девушка устроила фотосессию. Температура воздуха с утра, 9 января, там была -23°С.

Видео распространилось в соцсетях.

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На видео можно увидеть, как девушка снимала видео и делала фото во время непогоды на горе.

Она была одета в летнее платье, а в руках ее — флаг Украины.

Напомним, погода в Украине во вторник, 9 января, ударит лютыми морозами, которые больше всего будут донимать ночью. Так сильно опустится температура в Черниговской и Сумской областях, где ожидается до -25 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с на юге, а также о вьюгах и гололедице. Температура воздуха по всей Украине сегодня будет морозной — ночью до -20 °C, а днем до -12 °C.

Также мы писали, что в Министерстве внутренних дел обнародовали кадры последствий бурления непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.

Добавим, в Украине в результате непогоды, которая не утихает, обесточено 1 025 населенных пунктов. Из-за шквального ветра, обморожения линий больше всего отключений в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

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