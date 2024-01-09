Девушка устроила фотосессию во время метели на горе Поп Иван

Девушка, которая устроила фотосессию на горе Поп Иван. Фото: скриншот из видео

Во время метели на горе Поп Иван девушка устроила фотосессию. Температура воздуха с утра, 9 января, там была -23°С.

Видео распространилось в соцсетях.

Читайте также:

Фотосессия на горе Пип Иван

На видео можно увидеть, как девушка снимала видео и делала фото во время непогоды на горе.

Она была одета в летнее платье, а в руках ее — флаг Украины.

Напомним, погода в Украине во вторник, 9 января, ударит лютыми морозами, которые больше всего будут донимать ночью. Так сильно опустится температура в Черниговской и Сумской областях, где ожидается до -25 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с на юге, а также о вьюгах и гололедице. Температура воздуха по всей Украине сегодня будет морозной — ночью до -20 °C, а днем до -12 °C.

Также мы писали, что в Министерстве внутренних дел обнародовали кадры последствий бурления непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.

Добавим, в Украине в результате непогоды, которая не утихает, обесточено 1 025 населенных пунктов. Из-за шквального ветра, обморожения линий больше всего отключений в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.