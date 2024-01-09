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Дівчина влаштувала фотосесію під час завірюхи на горі Піп Іван

9 січня 2024 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дівчина влаштувала фотосесію під час завірюхи на горі Піп Іван
Дівчина, яка влаштувала фотосесію на горі Піп Іван. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час завірюхи на горі Піп Іван дівчина влаштувала фотосесію. Температура повітря зранку, 9 січня, там була -23°С.

Відео поширилося у соцмережах.

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Фотосесія на горі Піп Іван

На відео можна побачити, як дівчина знімала відео та робила фото під час негоди на горі. 

Вона була одягнута у літню сукню, а в руках її — прапор України.

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 9 січня, вдарить лютими морозами, які найбільше дошкулятимуть вночі. Так, сильно опуститься температура в Чернігівській та Сумській областях, де очікується до -25 °C. Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с на півдні, а також про хуртовини та ожеледицю. Температура повітря по всій Україні сьогодні буде морозною — вночі до -20 °C, а вдень до -12 °C. 

Також ми писали, що у Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили кадри наслідків вирування негоди у Вінницькій області. Близько 30 автомобілів та автобуси застрягли в снігових заметах на шляху Погребище-Турбів.

Додамо, в Україні внаслідок негоди, яка не вщухає, знеструмлено 1 025 населених пунктів. Через шквальний вітер, обмороження ліній найбільше відключень в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. 

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