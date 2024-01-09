В Україні знеструмлено понад тисячу населених пунктів, — Міненерго

Електрик ремонтує енергосистему. Фото: t.me/energyofukraine

В Україні внаслідок негоди, яка не вщухає, знеструмлено 1 025 населених пунктів. Через шквальний вітер, обмороження ліній найбільше відключень в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє Міненерго.

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У Дніпропетровській області без світла залишилися майже 29 тисяч споживачів у 324 населених пунктах, в Одеській — 268 населених пунктів, у Миколаївській — 215 та у Кіровоградській — 146.

До того ж є відключення в Запорізькій області — 59 населених пунктів, Херсонській — 14, Чернігівській — дев'ять та Чернівецькій — вісім.

"Аварійні бригади (272 бригади, 235 одиниць техніки) в постраждалих від негоди регіонах переведено на цілодобовий режим роботи. Туди направляється додаткова техніка з інших областей. Проте роботу та пересування ускладнює ожеледь", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго наголосили, що енергетики посилено працюють, аби повернути світло якомога швидше.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 9 січня, вдарить лютими морозами, які найбільше дошкулятимуть вночі. Так, сильно опуститься температура в Чернігівській та Сумській областях, де очікується до -25 °C. Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру до 20 м/с на півдні, а також про хуртовини та ожеледицю. Температура повітря по всій Україні сьогодні буде морозною — вночі до -20 °C, а вдень до -12 °C.

Також ми писали, що у Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили кадри наслідків вирування негоди у Вінницькій області. Близько 30 автомобілів та автобуси застрягли в снігових заметах на шляху Погребище-Турбів.