В Украине обесточено более тысячи населенных пунктов, — Минэнерго

Электрик ремонтирует энергосистему. Фото: t.me/energyofukraine

В Украине в результате непогоды, которая не утихает, обесточено 1 025 населенных пунктов. Из-за шквального ветра, обморожения линий больше всего отключений в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

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В Днепропетровской области без света осталось почти 29 тысяч потребителей в 324 населенных пунктах, в Одесской — 268 населенных пунктов, в Николаевской — 215 и в Кировоградской — 146.

К тому же есть отключение в Запорожской области — 59 населенных пунктов, Херсонской — 14, Черниговской — девять и Черновицкой — восемь.

"Аварийные бригады (272 бригады, 235 единиц техники) в пострадавших от непогоды регионах переведены на круглосуточный режим работы. Туда направляется дополнительная техника из других областей. Однако работу и передвижение затрудняет гололед", — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что энергетики усиленно работают, чтобы вернуть свет как можно скорее.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине во вторник, 9 января, ударит лютыми морозами, которые больше всего будут донимать ночью. Так, сильно опустится температура в Черниговской и Сумской областях, где ожидается до -25 °C. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с на юге, а также о вьюгах и гололедице. Температура воздуха по всей Украине сегодня будет морозной — ночью до -20 °C, а днем до -12 °C.

Также мы писали, что в Министерстве внутренних дел обнародовали кадры последствий бурления непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.