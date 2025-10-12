Украину на Детском Евровидении-2025 представит София Нерсесян

Объявление победительницы Нацотбора на Детское Евровидение-2025. Фото: Суспільне мовлення

София Нерсесян победила в Национальном отборе на Детское Евровидение-2025. Именно она будет представлять Украину на международном песенном конкурсе, который в этом году состоится в Грузии.

Об этом информирует "Суспільне культура" в воскресенье, 12 октября.

Реклама

Читайте также:

Детское Евровидение-2025 — Украину представит София Нерсесян

Итак, София Нерсесян торжествовала на Нацотборе с конкурсной композицией "Мотанка". Ее выбрали в прямом эфире — по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Нерсесян получила 11 баллов: 6 от зрителей и 5 от жюри. Следовательно, девочка стала победительницей по зрительскому голосованию и оказалась на втором месте в рейтинге по версии жюри.

Победительница Нацотбора Детского Евровидения-2025 София Нерсесян. Фото: Суспільне мовлення

Уже 13 декабря София Нерсесян попытается одержать победу для Украины на сцене международного песенного конкурса в Тбилиси.

Победительницу объявил во время прямой трансляции шоу телеведущий Тимур Мирошниченко. Прошлогодний представитель Украины на Детском Евровидении Артем Котенко передал Софии Нерсесян трофей конкурса.

"Большое спасибо всем зрителям, которые голосовали за меня. Спасибо своей семье, которая меня всегда поддерживает. Большое спасибо своей команде. А самая большая благодарность — военным, за то, что я имею сейчас возможность держать этот кубок", — сказала София Нерсесян.

Детское Евровидение-2025 — что известно

Детское Евровидение-2025 состоится 13 декабря в Тбилиси. Право принимать конкурс Грузия получила после прошлогодней победы Андрии Путкарадзе с песней "To My Mom".

Грузинский общественный вещатель GPB уже представил дизайн сцены. В центре — стилизованное изображение судьбы, традиционного грузинского барабана, окруженного скульптурными формами, вдохновленными горными пейзажами, замками, укрепленными деревнями и башнями страны.

Айдентика конкурса символизирует единство, свободу и энергию молодежи. Лозунг United by Music ("Объединенные музыкой") выполнен рукописным шрифтом, а яркие цвета логотипа подчеркивают многообразие, инклюзивность и праздничную атмосферу.

В Детском Евровидении-2025 примут участие 18 стран.

Недавно стало известно, что Евровидение-2026 на грани срыва — Австрия может отказаться от проведения.

Также мы сообщали, что многие страны отказываются участвовать в Евровидении-2026.