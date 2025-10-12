Видео
Главная Новости дня Австрия может отказаться от проведения Евровидения — причина

Австрия может отказаться от проведения Евровидения — причина

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 16:31
Евровидение-2026 может не состояться в Австрии
Победитель Евровидения-2025 от Австрии JJ. Фото: Reuters

Евровидение-2026 может оказаться под угрозой срыва. Стало известно, что Австрия, которая будет принимать конкурсантов в следующем году, может отказаться от проведения международного песенного конкурса.

Об этом информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Евровидение-2026 может не состояться в Австрии — что известно

Канцлер Австрии Кристиан Штокер обратился к Австрийской телерадиовещательной корпорации (ORF) с призывом отказаться от проведения песенного конкурса Евровидение-2026, если из него будет исключен Израиль.

Издание отмечает, что австрийский вещатель ORF имеет контрактные обязательства перед Европейским союзом радиовещания и телевидения (EBU) по организации Евровидения.

Поэтому, даже если проведение мероприятия будет передано другой стране, австрийский вещатель обязан профинансировать часть расходов — ориентировочно около 40 миллионов евро.

Заметим, что ранее ряд европейских общественных вещателей — из Ирландии, Исландии, Нидерландов, Словении и Испании — пригрозили бойкотом конкурса в случае участия Израиля.

Ранее мы информировали, что ряд стран отказываются участвовать в Евровидении-2026, если не дисквалифицируют Израиль.

Также мы сообщали, будет ли участвовать Украина в международном песенном конкурсе Евровидение-2026.

Евровидение Австрия песни певец конкурс
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
