Евровидение-2026 может оказаться под угрозой срыва. Стало известно, что Австрия, которая будет принимать конкурсантов в следующем году, может отказаться от проведения международного песенного конкурса.

Об этом информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Евровидение-2026 может не состояться в Австрии — что известно

Канцлер Австрии Кристиан Штокер обратился к Австрийской телерадиовещательной корпорации (ORF) с призывом отказаться от проведения песенного конкурса Евровидение-2026, если из него будет исключен Израиль.

Издание отмечает, что австрийский вещатель ORF имеет контрактные обязательства перед Европейским союзом радиовещания и телевидения (EBU) по организации Евровидения.

Поэтому, даже если проведение мероприятия будет передано другой стране, австрийский вещатель обязан профинансировать часть расходов — ориентировочно около 40 миллионов евро.

Заметим, что ранее ряд европейских общественных вещателей — из Ирландии, Исландии, Нидерландов, Словении и Испании — пригрозили бойкотом конкурса в случае участия Израиля.

