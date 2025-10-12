Відео
Головна Новини дня Австрія може відмовитися від проведення Євробачення — причина

Австрія може відмовитися від проведення Євробачення — причина

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 16:31
Євробачення-2026 може не відбутися в Австрії
Переможець Євробачення-2025 від Австрії JJ. Фото: Reuters

Євробачення-2026 може опинитися під загрозою зриву. Стало відомо, що Австрія, яка буде приймати конкурсантів наступного року, може відмовитися від проведення міжнародного пісенного конкурсу.

Про це інформує Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Читайте також:

Євробачення-2026 може не відбутися в Австрії — що відомо

Канцлер Австрії Крістіан Штокер звернувся до Австрійської телерадіомовної корпорації (ORF) із закликом відмовитися від проведення пісенного конкурсу Євробачення-2026, якщо з нього буде виключено Ізраїль.

Видання зазначає, що австрійський мовник ORF має контрактні зобов’язання перед Європейською спілкою радіомовлення і телебачення (EBU) щодо організації Євробачення.

Відтак, навіть якщо проведення заходу буде передано іншій країні, австрійський мовник зобов’язаний профінансувати частину витрат — орієнтовно близько 40 мільйонів євро.

Зауважимо, що раніше низка європейських суспільних мовників — з Ірландії, Ісландії, Нідерландів, Словенії та Іспанії — пригрозили бойкотом конкурсу в разі участі Ізраїлю.

Раніше ми інформували, що низка країн відмовляються брати участь в Євробаченні-2026, якщо не дискваліфікують Ізраїль.

Також ми повідомляли, чи братиме участь Україна у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2026.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
