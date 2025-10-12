Переможець Євробачення-2025 від Австрії JJ. Фото: Reuters

Євробачення-2026 може опинитися під загрозою зриву. Стало відомо, що Австрія, яка буде приймати конкурсантів наступного року, може відмовитися від проведення міжнародного пісенного конкурсу.

Про це інформує Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Євробачення-2026 може не відбутися в Австрії — що відомо

Канцлер Австрії Крістіан Штокер звернувся до Австрійської телерадіомовної корпорації (ORF) із закликом відмовитися від проведення пісенного конкурсу Євробачення-2026, якщо з нього буде виключено Ізраїль.

Видання зазначає, що австрійський мовник ORF має контрактні зобов’язання перед Європейською спілкою радіомовлення і телебачення (EBU) щодо організації Євробачення.

Відтак, навіть якщо проведення заходу буде передано іншій країні, австрійський мовник зобов’язаний профінансувати частину витрат — орієнтовно близько 40 мільйонів євро.

Зауважимо, що раніше низка європейських суспільних мовників — з Ірландії, Ісландії, Нідерландів, Словенії та Іспанії — пригрозили бойкотом конкурсу в разі участі Ізраїлю.

