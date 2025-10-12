Відео
Дата публікації: 12 жовтня 2025 22:57
Україну на Дитячому Євробаченні-2025 представить Софія Нерсесян
Оголошення переможниці Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025. Фото: Суспільне мовлення

Софія Нерсесян перемогла у Національному відборі на Дитяче Євробачення-2025. Саме вона представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі, який цього року відбудеться у Грузії.

Про це інформує "Суспільне культура" у неділю, 12 жовтня.

Читайте також:

Дитяче Євробачення-2025 — Україну представить Софія Нерсесян

Отже, Софія Нерсесян тріумфувала на Нацвідборі з конкурсною композицією "Мотанка". Її обрали в прямому етері — за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Нерсесян здобула 11 балів: 6 від глядачів та 5 від журі. Відтак, дівчинка стала переможницею за глядацьким голосуванням та опинилася на другому місці в рейтингу за версією журі.

Дитяче Євробачення-2025
Переможниця Нацвідбору Дитячого Євробачення-2025 Софія Нерсесян. Фото: Суспільне мовлення

Уже 13 грудня Софія Нерсесян спробує вибороти перемогу для України на сцені міжнародного пісенного конкурсу в Тбілісі.

Переможницю оголосив під час прямої трансляції шоу телеведучий Тимур Мірошниченко. Торішній представник України на Дитячому Євробаченні Артем Котенко передав Софії Нерсесян трофей конкурсу.

"Дуже дякую усім глядачам, які голосували за мене. Дякую своїй родині, яка мене завжди підтримує. Дуже дякую своїй команді. А найбільша подяка — військовим, за те, що я маю зараз можливість тримати цей кубок", — сказала Софія Нерсесян.

Дитяче Євробачення-2025 — що відомо

Дитяче Євробачення-2025 відбудеться 13 грудня у Тбілісі. Право приймати конкурс Грузія отримала після торішньої перемоги Андрії Путкарадзе з піснею "To My Mom".

Грузинський суспільний мовник GPB уже представив дизайн сцени. У центрі — стилізоване зображення долі, традиційного грузинського барабана, оточеного скульптурними формами, натхненними гірськими краєвидами, замками, укріпленими селами й вежами країни.

Айдентика конкурсу символізує єдність, свободу та енергію молоді. Гасло United by Music ("Об’єднані музикою") виконане рукописним шрифтом, а яскраві кольори логотипа підкреслюють різноманіття, інклюзивність та святкову атмосферу.

У Дитячому Євробаченні-2025 візьмуть участь 18 країн.

Нещодавно стало відомо, що Євробачення-2026 на межі зриву — Австрія може відмовитися від проведення.

Також ми повідомляли, що багато країн відмовляються брати участь у Євробаченні-2026.

