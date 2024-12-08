В Николаеве суд утвердил штраф для военнообязанного

Молоточек судьи. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Николаеве суд рассмотрел дело жителя района Дмитрия К., который заявил, что является диаконом сбора "Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине" и обжаловал наложенный на него штраф в 17 тысяч гривен за уклонение от военной службы во время мобилизации. Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истец не предоставил оснований для освобождения от уплаты штрафа.

Подробности дела описаны в Едином реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, постановление об административном правонарушении было вынесено начальником мобилизационного отдела. Причиной стало то, что Дмитрий отказался прибыть в воинскую часть для прохождения военной службы.

В судебном иске истец настаивал, что его действия были правомерными, поскольку он входит в религиозную организацию "Свидетели Иеговы", которая запрещает пользование оружием. На этом основании он неоднократно в письменном виде обращался с просьбой заменить военную службу на альтернативную, но получил отказ.

Что решил суд

Судя по всем обстоятельствам дела, суд постановил отказать в удовлетворении иска об отмене штрафа. Он решил оставить в силе наложенный штраф в размере 17 тысяч гривен.

Истец имеет право обжаловать это решение в течение 10 дней.

Напомним, в Ровенской области хирург выдал военнообязанному справку с ложным диагнозом, его судили.

Также в Украине судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки, объяснив это религиозными убеждениями.