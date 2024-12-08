У Миколаєві суд затвердив штраф для військовозобов'язаного

Молоток судді. Ілюстративне фото: depositphotos.com

У Миколаєві суд розглянув справу мешканця району Дмитра К., який заявив, що є дияконом збору "Релігійного об’єднання Свідків Єгови в Україні" та оскаржував накладений на нього штраф у 17 тисяч гривень за ухилення від військової служби під час мобілізації. Суд відмовив у задоволенні позову, оскільки позивач не надав підстав для звільнення від сплати штрафу.

Подробиці справи описані у Єдиному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, постанову про адміністративне правопорушення було винесено начальником мобілізаційного відділу. Причиною стало те, що Дмитро відмовився прибути до військової частини для проходження військової служби.

У судовому позові позивач наполягав, що його дії були правомірними, оскільки він належить до релігійної організації "Свідки Єгови", яка забороняє користування зброєю. На цій підставі він неодноразово письмово звертався з проханням замінити військову службу на альтернативну, але отримав відмову.

Що вирішив суд

Зважаючи на усі обставини справи, суд постановив відмовити у задоволенні позову про скасування штрафу. Він вирішив залишити в силі накладений штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Позивач має право оскаржити це рішення протягом десять днів.

Нагадаємо, у Рівненській області хірург видав військовозобов'язаному довідку з неправдивим діагнозом, його судили.

Також в Україні судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки, пояснивши це релігійними переконаннями.