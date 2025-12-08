Несовершеннолетняя украинка работала на ФСБ — предстанет перед судом

Задержание несовершеннолетней коллаборационистки. Фото: Прокуратура Украины

В Хмельницком 16-летняя девушка передавала ФСБ данные о военных объектах. Коллаборационистку будут судить.

Об этом 5 декабря сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, несовершеннолетнюю в июне текущего года завербовал в Telegram представитель ФСБ РФ. За деньги девушка в течение июля и августа посещала различные локации, где фотографировала и фиксировала на видео военные объекты, после чего отправляла эти файлы своему куратору. В августе обвиняемой поручили установить камеру, чтобы "заказчик" мог в онлайн-режиме отслеживать движение железнодорожного транспорта, которым перевозят военные грузы. Как только нарушительница выполнила этот заказ, ее задержали сотрудники СБУ.

Какое наказание грозит коллаборационистке

За передачу информации о движении и расположении объектов военного и оборонного назначения представителям вражеского государства, согласно части третьей статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривается наказание в виде заключения на срок от восьми до двенадцати лет. Дело направили в суд. Обвиняемая на данный момент находится под стражей.

Напомним, жительница Херсонщины устроилась работать в оккупационное ГУ МВД. За содеянное она проведет 13 лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что чиновницу одной из районных администраций Одессы подозревают в государственной измене. За поддержку российской агрессии ей грозит до восьми лет заключения.