Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дівчина-підліток співпрацювала із ФСБ — її судитимуть

Дівчина-підліток співпрацювала із ФСБ — її судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 00:33
Неповнолітня українка працювала на ФСБ — постане перед судом
Затримання неповнолітньої колаборантки. Фото: Прокуратура України

У Хмельницькому 16-річна дівчина передавала ФСБ дані про військові об'єкти. Колаборантку судитимуть.

Про це 5 грудня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, неповнолітню в червні поточного року завербував у Telegram представник ФСБ РФ. За гроші дівчина впродовж липня та серпня відвідувала різні локації, де фотографувала та фіксувала на відео військові об'єкти, після чого надсилала ці файли своєму куратору. У серпні обвинуваченій доручили встановити камеру, аби "замовник" міг в онлайн-режимі відстежувати рух залізничного транспорту, яким перевозять військові вантажі. Щойно порушниця виконала це замовлення, її затримали працівники СБУ.

Яке покарання загрожує колаборантці 

За передачу інформації про рух і розташування об'єктів військового та оборонного призначення представникам ворожої держави, згідно з частиною третьою статті 114-2 Кримінального кодексу України, передбачається покарання у вигляді ув'язнення на строк від восьми до дванадцяти років. Справу скерували до суду. Обвинувачена наразі перебуває під вартою.

Нагадаємо, жителька Херсонщини влаштувалася працювати до окупаційного ГУ МВС. За вчинене вона проведе 13 років у в'язниці.

Також ми повідомляли, що посадовицю однієї з районних адміністрацій Одеси підозрюють у державній зраді. За підтримку російської агресії їй загрожує до восьми років ув'язнення.

суд підлітки держзрада Колаборант судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації