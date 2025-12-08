Неповнолітня українка працювала на ФСБ — постане перед судом

Затримання неповнолітньої колаборантки. Фото: Прокуратура України

У Хмельницькому 16-річна дівчина передавала ФСБ дані про військові об'єкти. Колаборантку судитимуть.

Про це 5 грудня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, неповнолітню в червні поточного року завербував у Telegram представник ФСБ РФ. За гроші дівчина впродовж липня та серпня відвідувала різні локації, де фотографувала та фіксувала на відео військові об'єкти, після чого надсилала ці файли своєму куратору. У серпні обвинуваченій доручили встановити камеру, аби "замовник" міг в онлайн-режимі відстежувати рух залізничного транспорту, яким перевозять військові вантажі. Щойно порушниця виконала це замовлення, її затримали працівники СБУ.

Яке покарання загрожує колаборантці

За передачу інформації про рух і розташування об'єктів військового та оборонного призначення представникам ворожої держави, згідно з частиною третьою статті 114-2 Кримінального кодексу України, передбачається покарання у вигляді ув'язнення на строк від восьми до дванадцяти років. Справу скерували до суду. Обвинувачена наразі перебуває під вартою.

