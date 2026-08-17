Десять вспышек класса C: прогноз магнитных бурь

У женщины болит голова. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

В понедельник, 17 августа, геомагнитное поле на Земле будет преимущественно спокойным, хотя в отдельные периоды возможно его повышение до активного уровня. Значительных магнитных бурь в течение дня не прогнозируется, а солнечная активность останется низкой.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Какой будет солнечная активность 17 августа

По данным наблюдений за последние сутки, активность Солнца оставалась на низком уровне. За этот период зафиксировали одну вспышку класса B и десять вспышек класса C.

Такие вспышки не оказывают существенного влияния на магнитосферу Земли. В то же время специалисты прогнозируют, что 17 августа геомагнитное поле может колебаться от спокойного до активного состояния.

Солнечная активность, по прогнозу, останется низкой. Вероятность возникновения вспышек М-класса оценивается как невысокая.

Какова вероятность магнитной бури

На 17 августа прогнозируются следующие показатели солнечной и геомагнитной активности:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 37.

Таким образом, оснований ожидать мощной магнитной бури в течение понедельника пока нет.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут ощущать изменения самочувствия. В то же время реакция на такие явления индивидуальна.

Предупреждения о значительных геомагнитных возмущениях используются прежде всего для оценки возможных рисков и наблюдения за состоянием людей, имеющих факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Новини.LIVE сообщали, что в ближайшие дни в Украине сохранится аномально теплая погода — температура воздуха будет выше обычных для этого периода многолетних значений. Самые высокие показатели прогнозируются в центральных и южных регионах, где столбики термометров местами будут достигать +36…+38 °С.

Новини.LIVE писали, что, по предварительным прогнозам, периоды повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться 21–23 и 29–31 августа. В эти дни специалисты допускают возникновение слабых или умеренных возмущений магнитного поля Земли.