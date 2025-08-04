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Госохрана прозевала вырубку деревьев — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 00:33
Суд оштрафовал компанию Леса Украины, которая упустила незаконную вырубку деревьев
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Киевской области судили госпредприятие "Леса Украины", поскольку охранники компании прозевали незаконную вырубку лесов в парке. Суд назначил определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в 2024 году на территории парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Ташанский", расположенного в Бориспольском районе Киевской области, был выявлен факт незаконной вырубки 25 деревьев. Большинство из срубленных деревьев породы береста (13 деревьев) и ольха (10 деревьев).

Решение суда

Хозяйственный суд Киевской области установил, что охраной деревьев на территории парка "Ташанский" занимались работники государственной лесной охраны филиала "Бориспольское лесное хозяйство" государственного специализированного предприятия "Леса Украины" (именно они обнаружили факт незаконной порубки деревьев и сообщили об этом). Суд признал госпредприятие ответственным за ненадлежащее исполнение обязанностей и оштрафовал его.

Таким образом, государственное предприятие "Леса Украины" обязали возместить убытки, взыскав в пользу Ташанского сельского совета Бориспольского района более 3,33 миллиона гривен за ущерб, причиненный незаконной вырубкой деревьев.

Напомним, недавно мы писали, что в Ровенской области судили мужчину, который незаконно приобрел янтарь на полмиллиона гривен и хранил его. За это было определенное наказание.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области оштрафовали мужчину, который продал два авто, которые были доставлены из-за границы в качестве гуманитарной помощи ВСУ.

суд деревья Киевская область вырубка леса охрана судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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