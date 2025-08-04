Суд оштрафував компанію Ліси України, яка проґавила незаконну вирубку дерев

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Київській області судили держпідприємство "Ліси України", оскільки охоронці компанії проґавили незаконну вирубку лісів у парку. Суд призначив певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2024 році на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Ташанський", розташованого в Бориспільському районі Київської області, було виявлено факт незаконної вирубки 25 дерев. Більшість зі зрубаних дерев породи берест (13 дерев) та вільха (10 дерев).

Рішення суду

Господарський суд Київської області встановив, що охороною дерев на території парку "Ташанський" займалися працівники державної лісової охорони філії "Бориспільське лісове господарство" державного спеціалізованого підприємства "Ліси України" (саме вони виявили факт незаконної порубки дерев та повідомили про це). Суд визнав держпідприємство відповідальним за неналежне виконання обов’язків і оштрафував його.

Таким чином, державне підприємство "Ліси України" зобов'язали відшкодувати збитки, стягнувши на користь Ташанської сільської ради Бориспільського району понад 3,33 мільйона гривень за шкоду, заподіяну незаконною вирубкою дерев.

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