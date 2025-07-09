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Госдеп США подтвердил возобновление помощи Украине

Ua en ru
Дата публикации 9 июля 2025 09:44
США заверили Украину в дальнейшей поддержке — заявление Госдепа
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Фото: кадр из видео

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Америка возобновила военную помощь Украине. Она подчеркнула, что Вашингтон остается "искренним союзником Киева".

Об этом Тэмми Брюс сказала во время брифинга.

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"Мы всегда были и остаемся искренними союзниками Украины. Нас волнует судьба ее народа, мы стремимся, чтобы они имели все необходимое", — заявила Брюс.

Она добавила, что президент США неоднократно подчеркивал масштаб массовых убийств, и необходимость их прекращения путем перемирия между двумя сторонами.

В этом контексте пресс-секретарь Госдепа отметила, что поставки оружия Украине возобновляется. По ее словам, президент говорил об этом открыто, хотя и без подробностей, и что он проявляет большую решимость поддержать способность Украины к самозащите.

Отметим, ранее WSJ сообщало, что Трамп рассматривает передачу Украине еще одной системы Patriot.

Напомним, недавно президент США дал указание Пентагону отправить в Украину дополнительное вооружение.

Также стало известно, кто принимал решение о прекращении помощи Украине от США. Это единолично решил министр обороны Пит Хегсет.

США оружие военная помощь война в Украине Госдеп США
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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