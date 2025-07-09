США запевнили Україну у подальшій підтримці — заява Держдепу

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Фото: кадр з відео

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Америка відновила військову допомогу Україні. Вона наголосила, що Вашингтон залишається "щирим союзником Києва".

Про це Теммі Брюс сказала під час брифінгу.

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"Ми завжди були й залишаємося щирими союзниками України. Нас хвилює доля її народу, ми прагнемо, щоб вони мали все необхідне", — заявила Брюс.

Вона додала, що президент США неодноразово наголошував на масштабі масових вбивств, та на необхідності їхнього припинення шляхом перемир’я між двома сторонами.

У цьому контексті речниця Держдепу зауважила, що постачання зброї Україні поновлюється. За її словами, президент говорив про це відкрито, хоча й без подробиць, і що він виявляє велику рішучість підтримати здатність України до самозахисту.

Зазначимо, раніше WSJ повідомляло, що Трамп розглядає передачу Україні ще однієї системи Patriot.

Нагадаємо, нещодавно президент США дав вказівку Пентагону відправити в Україну додаткове озброєння.

Також стало відомо, хто ухвалював рішення про припинення допомоги Україні від США. Це одноосібно вирішив міністр оборони Піт Гегсет.