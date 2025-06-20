Закон о множественном гражданстве — депутат о рисках — новости

Депутат ВР Сергей Колебошин. Фото: скриншот видео

Украина имеет одну из крупнейших диаспор в мире, а еще миллионы украинцев выехали за границу из-за войны и в целом страна движется в ЕС, поэтому закон о множественном гражданстве является актуальным. Однако необходимо правильно прописать имплементацию закона, чтобы украинцы с его помощью, например, не уклонялись от уплаты налогов или от воинского долга.

Об этом Новини.LIVE сказал депутат ВР Сергей Колебошин.

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"Я поддерживал закон о множественном гражданстве и в целом он был принят большинством голосов. У нас есть опыт более 100 стран мира, и нам нужно быть гибкими и меняться. В Украине одна из крупнейших диаспор в мире, миллионы украинцев выехали за границу из-за войны, мы движемся в ЕС, где будет гибкость", — пояснил нардеп.

Однако по его слова, закон несет за собой немало рисков и многие вещи будут зависеть от того, как прописать его имплементацию.

"Мы знаем, что дьявол скрывается в деталях. И чтобы у нас не было такого, что кто-то уклоняется от уплаты налогов, а кто-то от воинской обязанности. Риски есть", — подытожил нардеп.

Напомним, в Украине могут изменить правила оформления внутренних и заграничных паспортов. В первую очередь изменения коснутся документа на подтверждение гражданства в виде книжечки.

Также в Украине была изменена ставка судебного сбора. В первую очередь изменения касаются уплаты за подачу апелляционных и кассационных жалоб.