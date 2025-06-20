Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаРецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Депутат ВР пояснив ризики множинного громадянства arrow

Депутат ВР пояснив ризики множинного громадянства

20 червня 2025 06:56
Галина Остаповець - Журналіст
Закон про множинне громадянство — депутат про ризики — новини
Депутат ВР Сергій Колебошин. Фото: скриншот відео
Галина Остаповець - Журналіст

Україна має одну із найбільших діаспор у світі, а ще мільйони українців виїхали за кордон через війну і загалом країна рухається до ЄС, відтак закон про множинне громадянство є актуальним. Проте необхідно правильно прописати імплементацію закону, аби українці із його допомогою, наприклад, не ухилялися від сплати податків чи від військового обов’язку.

Про це Новини.LIVE сказав депутат ВР Сергій Колебошин.  

Реклама
Читайте також:

"Я підтримував закон про множинне громадянство і загалом він був прийнятий більшістю голосів. У нас є досвід більше 100 країн світу, і нам потрібно бути гнучкими та змінюватися. В України одна з найбільших діаспор у світі, мільйони українців виїхали за кордон через війну, ми рухаємось до ЄС, де буде гнучкість", — пояснив нардеп.

Проте за його слова, закон несе за собою чимало ризиків і багато речей залежатиме від того, як прописати його імплементацію.

"Ми знаємо, що диявол ховається у деталях. І щоб у нас не було такого, що хтось ухиляється від сплати податків, а хтось від військового обов’язку. Ризики є", — підсумував нардеп. 

Нагадаємо, в Україні можуть змінити правила оформлення внутрішніх і закордонних паспортів. В першу чергу зміни торкнуться документа на підтвердження громадянства у вигляді книжечки.

Також в Україні була змінена ставка судового збору. В першу чергу зміни стосуються сплати за подання апеляційних і касаційних скарг.
 

Верховна Рада Україна громадянство народні депутати війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації