Закон про множинне громадянство — депутат про ризики — новини

Депутат ВР Сергій Колебошин. Фото: скриншот відео

Україна має одну із найбільших діаспор у світі, а ще мільйони українців виїхали за кордон через війну і загалом країна рухається до ЄС, відтак закон про множинне громадянство є актуальним. Проте необхідно правильно прописати імплементацію закону, аби українці із його допомогою, наприклад, не ухилялися від сплати податків чи від військового обов’язку.

Про це Новини.LIVE сказав депутат ВР Сергій Колебошин.

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"Я підтримував закон про множинне громадянство і загалом він був прийнятий більшістю голосів. У нас є досвід більше 100 країн світу, і нам потрібно бути гнучкими та змінюватися. В України одна з найбільших діаспор у світі, мільйони українців виїхали за кордон через війну, ми рухаємось до ЄС, де буде гнучкість", — пояснив нардеп.

Проте за його слова, закон несе за собою чимало ризиків і багато речей залежатиме від того, як прописати його імплементацію.

"Ми знаємо, що диявол ховається у деталях. І щоб у нас не було такого, що хтось ухиляється від сплати податків, а хтось від військового обов’язку. Ризики є", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити правила оформлення внутрішніх і закордонних паспортів. В першу чергу зміни торкнуться документа на підтвердження громадянства у вигляді книжечки.

Також в Україні була змінена ставка судового збору. В першу чергу зміни стосуються сплати за подання апеляційних і касаційних скарг.

