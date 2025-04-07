Суд наказал депутата, совершившего смертельное ДТП на Львовщине

Судейский молоток. Фото: Freepik

Осенью прошлого года депутат из Винницкой области совершил во Львовской области смертельное ДТП, в результате чего погиб человек и есть пострадавшие. За это его судили.

Об этом сообщает LVIV MEDIA.

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Детали дела

Согласно материалам дела, дорожно-транспортное происшествие случилось 16 сентября прошлого года примерно в 12:00 в селе Нагорное Стрыйского района Львовской области. Депутат Барского городского совета (Винницкая область) Алексей Шостаковский, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, превысил разрешенную скорость в пределах населенного пункта, не проявил должной внимательности и выехал на встречную полосу. В результате этого произошло лобовое столкновение с грузовиком Volvo.

В результате аварии один из пассажиров внедорожника получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Среди полученных повреждений — многочисленные переломы черепа, серьезные травмы головного мозга, а также повреждения внутренних органов, в частности легких и печени. Две другие пассажирки получили переломы и травмы средней тяжести.

Во время судебного заседания Шостаковский признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Он пояснил, что в тот день возвращался из Закарпатья в компании жены и друзей. Потерпевшие заявили, что не имеют к нему претензий, поскольку он оказывает им финансовую помощь на лечение и организует транспортировку. В связи с этим они обратились в суд с просьбой не назначать ему наказание в виде лишения свободы.

Решение суда

Суд, учитывая полное признание вины Алексеем Шостаковским, его искреннее раскаяние, положительные характеристики с места жительства и работы, а также активную волонтерскую деятельность, учел эти обстоятельства при вынесении решения. Дополнительно было принято во внимание сложное семейное положение обвиняемого: за месяц до рассмотрения дела его жене установили инвалидность III группы, мать также является лицом с инвалидностью, а на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Учитывая это, 4 апреля 2025 года, Сколевский районный суд назначил Шостакивскому наказание в виде четырех лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на два года. В то же время ему не было запрещено управлять транспортными средствами. Кроме того, обвиняемый обязан компенсировать почти 20 тысяч гривен расходов на судебные экспертизы. Приговор пока не вступил в силу, поскольку еще может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что в Киеве нетрезвый водитель предлагал полицейским взятку. За это мужчину лишили свободы.

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