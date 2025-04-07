Суд покарав депутата, який скоїв смертельне ДТП на Львівщині

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Восени минулого року депутат з Вінничини скоїв у Львівській області смертельне ДТП, внаслідок чого загинула людина і є постраждалі. За це його судили.

Про це повідомляє LVIV MEDIA.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 вересня минулого року приблизно о 12:00 у селі Нагірне Стрийського району Львівської області. Депутат Барської міської ради (Вінниччина) Олексій Шостаківський, керуючи автомобілем Volkswagen Touareg, перевищив дозволену швидкість у межах населеного пункту, не проявив належної уважності та виїхав на зустрічну смугу. У результаті цього сталося лобове зіткнення з вантажівкою Volvo.

Внаслідок аварії один із пасажирів позашляховика отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Серед отриманих ушкоджень — численні переломи черепа, серйозні травми головного мозку, а також пошкодження внутрішніх органів, зокрема легенів та печінки. Дві інші пасажирки зазнали переломів і травм середньої тяжкості.

Під час судового засідання Шостаківський визнав свою провину та висловив щире каяття. Він пояснив, що того дня повертався із Закарпаття в компанії дружини та друзів. Потерпілі заявили, що не мають до нього претензій, оскільки він надає їм фінансову допомогу на лікування та організовує транспортування. У зв’язку з цим вони звернулися до суду з проханням не призначати йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Рішення суду

Суд, зважаючи на повне визнання вини Олексієм Шостаківським, його щире розкаяння, позитивні характеристики з місця проживання та роботи, а також активну волонтерську діяльність, врахував ці обставини при винесенні рішення. Додатково було взято до уваги складне сімейне становище обвинуваченого: за місяць до розгляду справи його дружині встановили інвалідність III групи, мати також є особою з інвалідністю, а на його утриманні перебуває неповнолітня дитина.

З огляду на це, 4 квітня 2025 року, Сколівський районний суд призначив Шостаківському покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування основного покарання з випробувальним терміном на два роки. Водночас йому не було заборонено керувати транспортними засобами. Крім того, обвинувачений зобов’язаний компенсувати майже 20 тисяч гривень витрат на судові експертизи. Вирок поки що не набув чинності, оскільки ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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Також ми писали, що у Ніжині Чернігівської області чоловік вкрав авто у місцевого жителя. За скоєний злочин йому призначали штраф і теж позбавили волі.