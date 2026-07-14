Нардеп от "Слуги народа": Терехов был бы сильным премьер-министром Украины

Игорь Терехов. Фото: Харьковский горсовет

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко заявил, что мэр Харькова Игорь Терехов является одной из самых сильных кандидатур, которую можно рассматривать на пост премьер-министра Украины. По его словам, сейчас в публичном пространстве больше всего говорят о других претендентах, однако кандидатура Терехова также заслуживает внимания.

Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE, передает Новини.LIVE.

Что сказал Ткаченко о Терехове

Ткаченко отметил, что назначение действующего мэра Харькова в правительство может ослабить город, который находится под постоянными российскими обстрелами и нуждается в сильном руководителе. В то же время он подчеркнул, что в условиях войны приоритетом могут стать общегосударственные интересы.

"Господин Терехов, на мой взгляд, достаточно сильная кандидатура. Это, безусловно, ослабит город Харьков, а сегодня Харькову нужен сильный руководитель. Но если сравнивать необходимость такого руководителя на уровне государства или на уровне Харькова, безусловно, я бы хотел, чтобы он работал в правительстве", — сказал народный депутат.

Также парламентарий сообщил, что вопрос о возможных кадровых решениях планируется обсудить на заседании фракции.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабинета министров Украины. После формирования правительства международные партнеры подчеркнули важность продолжения реформ, необходимых для евроинтеграции и дальнейшей поддержки Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, после появления информации о возможных кадровых изменениях в правительстве в СМИ и политических кругах начали обсуждать потенциальных кандидатов на пост премьер-министра. Среди фамилий, которые называют эксперты и политики, фигурирует и мэр Харькова Игорь Терехов.