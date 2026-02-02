Депутат Хлань объяснил, что предусматривает демаркация линии разграничения

Сергей Хлань. Фото: кадр из видео

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что переговорный процесс по войне в Украине значительно шире, чем публичные обсуждения территорий или Запорожской АЭС. Он отметил, что демаркация линии разграничения является неизбежной составляющей переговоров, хотя и не будет означать ее юридического признания.

Об этом он сообщил в эфире программы Вечір.LIVE.

Хлань о переговорах

По словам Хланя, такая демаркация будет предусматривать обустройство пунктов пропуска, мостов и пассажирского сообщения между оккупированными и подконтрольными Украине территориями.

"Это гораздо более глубокий процесс — демаркация так называемых границ, потому что официально их признавать не будут, но демаркированы они будут обязательно. Они должны быть демаркированы, они должны содержать пункты пропуска", — заявил депутат.

Это, по его словам, необходимо для решения гуманитарных и социальных вопросов, в частности обеспечения передвижения людей и выплат пенсий.

