Головна Новини дня Депутат пояснив, що передбачає демаркація лінії розмежування

Депутат пояснив, що передбачає демаркація лінії розмежування

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 23:52
Депутат Хлань пояснив, що передбачає демаркація лінії розмежування
Сергій Хлань. Фото: кадр з відео

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що переговорний процес щодо війни в Україні значно ширший, ніж публічні обговорення територій або Запорізької АЕС. Він наголосив, що демаркація лінії розмежування є неминучою складовою перемовин, хоча й не означатиме її юридичного визнання.

Про це він повідомив в ефірі програми Вечір.LIVE.

Читайте також:

Хлань про переговори

За словами Хланя, така демаркація передбачатиме облаштування пунктів пропуску, мостів і пасажирського сполучення між окупованими та підконтрольними Україні територіями.

"Це набагато глибший процес — демаркація так званих кордонів, тому що офіційно їх визнавати не будуть, але ж демарковані вони будуть обов'язково. Вони мають бути демарковані, вони мають містити пункти пропуску", — заявив депутат.

Це, за його словами, необхідно для розв’язання гуманітарних і соціальних питань, зокрема забезпечення пересування людей та виплат пенсій.

Нагадаємо, що раніше український лідер Володимир Зеленський розкрив, хто зможе вирішити територіальне питання.

А до цього Президента України назвав два питання, якими Україна не поступиться Росії — серед них територіальна цілісність. 

земля переговори Херсон окупація війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
