Янченко призвала правительство консультироваться с Радой по вопросу обязательств

Фото: facebook.com/halyna.yanchenko

Народный депутат Галина Янченко призвала правительство предварительно консультироваться с Верховной Радой, прежде чем брать на себя обязательства перед международными партнерами. Речь идет, в частности, о договоренностях по финансированию и кредитованию. По словам парламентария, этот вопрос обсуждался во время встречи с премьер-министром и министром финансов.

Об этом она заявила в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Какие риски депутат видит в законопроекте о SEPA

Янченко пояснила, что парламент оказывается в ситуации, когда от депутатов ожидают поддержки непопулярных решений, ведь правительство уже могло пообещать партнерам их принятие. Она считает, что такой подход ограничивает возможности Верховной Рады полноценно оценивать последствия законодательных инициатив.

"Нам предлагают, мягко говоря, непопулярные решения, а в некоторых случаях, я бы сказала, решения, которые могут серьезно навредить нашему государству, потому что кто-то заранее пообещал, что наша страна примет такие решения", — отметила депутат.

Отдельно Янченко выразила озабоченность по поводу законопроекта о присоединении к SEPA — европейской платежной системе. По её мнению, предложенный подход может создать риски для конфиденциальности банковской информации, поскольку предусматривает доступ налоговых органов и правоохранительных органов к соответствующим данным.

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Депутат подчеркнула, что возможные утечки информации и коррупционные злоупотребления делают вопрос защиты банковской тайны особенно важным. Она заявила, что не поддерживает этот законопроект в предложенном виде.

Янченко также призвала правительство обсуждать будущие решения не только с народными депутатами, но и с представителями бизнеса и профильными ассоциациями. По её словам, евроинтеграционные изменения должны способствовать реформам, но в то же время не создавать угроз для предпринимателей, экономики и прав граждан.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 сентября Галина Янченко объяснила, почему американские разведданные имеют важное значение для своевременного обнаружения запусков баллистических ракет. По её словам, европейские партнёры пока не могут полностью компенсировать возможную потерю доступа к этой информации из-за ограниченных возможностей своих систем и скорости передачи данных.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 октября Руслан Стефанчук заявил о массовом внесении оппозиционными депутатами поправок к законопроектам, подготовленным с помощью искусственного интеллекта. По его словам, количество таких предложений к одному документу может достигать тысячи, и каждое из них должен рассмотреть профильный комитет Верховной Рады.