Янченко закликала уряд консультуватися з Радою щодо зобов’язань

Фото: facebook.com/halyna.yanchenko

Народна депутатка Галина Янченко закликала уряд попередньо консультуватися з Верховною Радою перед тим, як брати на себе зобов’язання перед міжнародними партнерами. Йдеться, зокрема, про домовленості щодо фінансування та кредитування. За словами парламентарки, це питання обговорювали під час зустрічі з прем’єр-міністром і міністром фінансів.

Про це вона заявила в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Які ризики депутатка бачить у законопроєкті про SEPA

Янченко пояснила, що парламент опиняється в ситуації, коли від депутатів очікують підтримки непопулярних рішень, адже уряд уже міг пообіцяти партнерам їх ухвалення. Вона вважає, що такий підхід обмежує можливості Верховної Ради повноцінно оцінювати наслідки законодавчих ініціатив.

"Нам пропонують, м'яко кажучи, непопулярні рішення, а в деяких випадках, я би сказала, рішення, які можуть серйозно нашкодити нашій державі, тому що хтось попередньо пообіцяв, що наша країна ухвалить такі рішення", — зазначила депутатка.

Окремо Янченко висловила застереження щодо законопроєкту про приєднання до SEPA — європейської системи платежів. На її думку, запропонований підхід може створити ризики для конфіденційності банківської інформації, оскільки передбачає доступ податкових органів і правоохоронців до відповідних даних.

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Парламентарка наголосила, що можливі витоки інформації та корупційні зловживання роблять питання захисту банківської таємниці особливо важливим. Вона заявила, що не підтримує цей законопроєкт у запропонованому вигляді.

Янченко також закликала уряд обговорювати майбутні рішення не лише з народними депутатами, а й із представниками бізнесу та профільними асоціаціями. За її словами, євроінтеграційні зміни мають сприяти реформам, але водночас не створювати загроз для підприємців, економіки та прав громадян.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 вересня Галина Янченко пояснила, чому американські розвіддані мають важливе значення для своєчасного виявлення запусків балістичних ракет. За її словами, європейські партнери поки не можуть повністю компенсувати можливу втрату доступу до цієї інформації через обмежені можливості своїх систем і швидкість передавання даних.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 жовтня Руслан Стефанчук заявив про масове подання опозиційними депутатами поправок до законопроєктів, підготовлених за допомогою штучного інтелекту. За його словами, кількість таких пропозицій до одного документа може сягати тисячі, і кожну з них профільний комітет Верховної Ради має розглянути.