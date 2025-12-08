Депутат из Днепра подделал документы и поехал на отдых в Грецию с семьей

Прокуратура вручает подозрение. Фото иллюстративное: Офис Генпрокурора /Telegram

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении депутату Днепровского городского совета. Он подделал приглашение для участия в конференции в Венгрии, и поехал с семьей в Грецию.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в понедельник, 8 декабря

Депутат подделал документы, чтобы выехать за границу

Депутат возглавляет один из районов городской администрации — известно, что он был избран от политической партии "ОПЗЖ". Ему инкриминируют внесение ложных сведений в официальный документ и использование поддельного документа.

"В период действия военного положения депутаты местных советов имеют право пересекать государственную границу исключительно при наличии надлежащим образом оформленного решения о служебной командировке", — напоминает Офис Генпрокурора.

Следствие установило, что когда депутат решил выехать за границу по своим частным делам - он организовал фиктивное приглашение. Оно было оформлено якобы для участия в вымышленной им конференции в Венгрии.

На основании поддельных документов депутат и выехал за границу. Было подписано распоряжение городского головы о командировке, и это дало ему право на пересечение границы. Но в действительности этот депутат вместе с семьей с 27 июня по 13 июля 2023 года находился на отдыхе на острове Родос в Греции. После этого он вернулся в Украину.

Напомним, что экс-депутата ВР АР Крым VI созыва признали виновным в госизмене — его заочно приговорили к заключению.

Ранее мы также информировали, что депутат Киевсовета присвоила 300 000 грн бюджетных средств — ей объявлено о подозрении.