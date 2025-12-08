Депутат із Дніпра підробив документи та поїхав на відпочинок у Грецію із сім'єю

Прокуратура вручає підозру. Фото ілюстративне: Офіс Генпрокурора /Telegram

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру депутату Дніпровської міської ради. Він підробив запрошення для участі в конференції в Угорщині, та поїхав із сім’єю у Грецію.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у понеділок, 8 грудня

Депутат підробив документи, щоб виїхати за кордон

Депутат очолює один із районів міської адміністрації – відомо, що він був обраний від політичної партії "ОПЗЖ". Йому інкримінують внесення неправдивих відомостей до офіційного документа та використання підробленого документа.

"У період дії воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон виключно за наявності належним чином оформленого рішення про службове відрядження", — нагадує Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що коли депутат вирішив виїхати за кордон по своїх приватних справах – він організував фіктивне запрошення. Воно було оформлено нібито для участі у вигаданій ним конференції в Угорщині.

На підставі підроблених документів депутат і виїхав за кордон. Було підписано розпорядження міського голови про відрядження, і це надало йому право на перетин кордону. Але в дійсності цей депутат разом із сім’єю із 27 червня по 13 липня 2023 року перебував на відпочинку на острові Родос у Греції. Після цього він повернувся в Україну.

Нагадаємо, що ексдепутата ВР АР Крим VI скликання визнали винним у держзраді – його заочно засудили до ув'язнення.

