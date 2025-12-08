Відео
Головна Новини дня Депутат Дніпра підробив документи і поїхав на відпочинок у Грецію

Депутат Дніпра підробив документи і поїхав на відпочинок у Грецію

Дата публікації: 8 грудня 2025 16:43
Депутат із Дніпра підробив документи та поїхав на відпочинок у Грецію із сім'єю
Прокуратура вручає підозру. Фото ілюстративне: Офіс Генпрокурора /Telegram

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру депутату Дніпровської міської ради. Він підробив запрошення для участі в конференції в Угорщині, та поїхав із сім’єю у Грецію.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у понеділок, 8 грудня 

Читайте також:

Депутат підробив документи, щоб виїхати за кордон

Депутат очолює один із районів міської адміністрації – відомо, що він був обраний від політичної партії "ОПЗЖ". Йому інкримінують внесення неправдивих відомостей до офіційного документа та використання підробленого документа. 

Депутат Дніпра підробив документи і поїхав на відпочинок у Грецію - фото 1
Заголовок

"У період дії воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон виключно за наявності належним чином оформленого рішення про службове відрядження", — нагадує Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що коли депутат вирішив виїхати за кордон по своїх приватних справах – він організував фіктивне запрошення. Воно було оформлено нібито для участі у вигаданій ним конференції в Угорщині.

На підставі підроблених документів депутат і виїхав за кордон. Було підписано розпорядження міського голови про відрядження, і це надало йому право на перетин кордону. Але в дійсності цей депутат разом із сім’єю із 27 червня по 13 липня 2023 року перебував на відпочинку на острові Родос у Греції. Після цього він повернувся в Україну.

Нагадаємо, що ексдепутата ВР АР Крим VI скликання визнали винним у держзраді – його заочно засудили до ув'язнення. 

Раніше ми також інформували, що депутатка Київради привласнила 300 000 грн бюджетних коштів – їй оголошено про підозру.

Греція Угорщина Дніпро Офіс генерального прокурора місцеві депутати
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
