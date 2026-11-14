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Главная Новости дня Нардеп: Арахамия рассчитывал на энергетическое перемирие до конца года

Нардеп: Арахамия рассчитывал на энергетическое перемирие до конца года

Ua ru
14 ноября 2026 18:47
Эксклюзив
Арахамия рассчитывал на энергетическое перемирие с Россией до конца года REUTERS/Rula Rouhana
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко рассказал о деталях переговоров об энергетическом перемирии. По его словам, председатель фракции и участник переговоров Давид Арахамия рассчитывал на прекращение ударов по энергетическим объектам со стороны России до конца года.

Об этом Руслан Горбенко заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Энергетическое перемирие между Россией и Украиной

Горбенко заявил, что перед поездкой на переговоры Арахамия рассчитывал на энергетическое перемирие.

 

Он отметил, что украинские воины уже доказали свою эффективность, успешно поражая важные стратегические объекты противника. В частности, по состоянию на 13 ноября выведено из строя 30% нефтеперерабатывающей промышленности России.

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"Но у нас еще полтора месяца до конца года, так что здесь, в принципе, если Россия не согласится на энергетическое перемирие, то есть такие шансы, что благодаря Вооруженным Силам Украины, Силам беспилотных систем, в России разразится такой серьезный энергетический кризис, который может вообще остановить многие отрасли экономики", — отметил нардеп.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что американская сторона впервые поинтересовалась, согласится ли Киев отказаться от Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

А аналитики ISW отметили, что позиция российского диктатора Владимира Путина в отношении войны против Украины остается неизменной. В частности, РФ продолжает требовать передачи ей неоккупированных частей четырех украинских областей и в то же время пытается склонить США на свою сторону.

Давид Арахамия война переговоры Украина энергетика Россия энергетическое перемирие
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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