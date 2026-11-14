Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко рассказал о деталях переговоров об энергетическом перемирии. По его словам, председатель фракции и участник переговоров Давид Арахамия рассчитывал на прекращение ударов по энергетическим объектам со стороны России до конца года.

Об этом Руслан Горбенко заявил в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Энергетическое перемирие между Россией и Украиной

Горбенко заявил, что перед поездкой на переговоры Арахамия рассчитывал на энергетическое перемирие.

Он отметил, что украинские воины уже доказали свою эффективность, успешно поражая важные стратегические объекты противника. В частности, по состоянию на 13 ноября выведено из строя 30% нефтеперерабатывающей промышленности России.

Читайте также:

"Но у нас еще полтора месяца до конца года, так что здесь, в принципе, если Россия не согласится на энергетическое перемирие, то есть такие шансы, что благодаря Вооруженным Силам Украины, Силам беспилотных систем, в России разразится такой серьезный энергетический кризис, который может вообще остановить многие отрасли экономики", — отметил нардеп.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что американская сторона впервые поинтересовалась, согласится ли Киев отказаться от Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

А аналитики ISW отметили, что позиция российского диктатора Владимира Путина в отношении войны против Украины остается неизменной. В частности, РФ продолжает требовать передачи ей неоккупированных частей четырех украинских областей и в то же время пытается склонить США на свою сторону.